Desiatou Športovou legendou atlét Jozef Plachý: Čo si dodnes vyčíta?

Súčasťou slávnostného galavečera bolo aj vyhlásenie desiateho mena v kategórii Športová legenda, ktorú Klub športových redaktorov SSN založil v roku 2010.

Novým menom v spoločnosti toho najlepšieho, čo slovenský šport kedy mal, je meno atléta - bežca Jozefa Plachého (70). Pre zaujímavosť, jeho meno sa ešte stále nachádza v aktuálnom prehľade slovenských rekordérov... K jeho menu sa viaže množstvo skvelých výkonov, no predsa sa nájde niečo, čo si rodák z Košíc dodnes vyčíta.

Atletický svet šokoval prvý raz na mexickej olympiáde 1968, kde vtedy neznámy 19-ročný Jozef Plachý v európskom juniorskom rekorde 1:45,9 min. sa dostal do finále osemstovky a v ňom ho vyrovnal, keď dobehol piaty ako druhý Európan. A práve k tomuto výkonu sa viažu celoživotné výčitky... „Dodnes sa na seba hnevám, že som po semifinále siahol v cieli po kyslíkovej fľaši. Štadión bol v nadmorskej výške 2 250 m a kyslík pomáhal šprintérom a skokanom, no nie bežcom. Vdýchol som príliš studený vzduch a na druhý deň som cítil, že sa o mňa pokúša angína,“ spomínal si v nejednom rozhovore Jozef Plachý, ktorého vtedy od bronzu delili štyri desatiny sekundy.

Desaťročie v znelke

Priaznivcom športu však najviac utkvel v pamäti jeho triumf z 31. júla 1969, keď v Stuttgarte v podujatí Európa – Amerika utvoril na osemstovke československý rekord 1:45,4 min., ktorý v listine slovenských vydržal až do roku 2008, no divákom ho viac ako desaťročie pripomínala znelka populárnej relácie Góly – body – sekundy. Rodáka z Košíc viedol dlhých pätnásť rokov jeden tréner Jan Liška. Odišiel za ním do Prahy a ich osudové spojenie má aj takýto výsledok: bývali v jednom pražskom dome v rovnakom vchode, len na rôznych poschodiach.

ŠPORTOVÉ LEGENDY

2010: Ján Zachara (box)

2011: Jozef Golonka (hokej)

2012: Jozef Adamec (futbal)

2013: Anton Frolo (hádzaná)

2014: Eva Šuranová-Kucmanová (atletika)

2015: Karol Divín (krasokorčuľovanie)

2016: Marianna Némethová-Krajčírová (šp. gymnastika)

2017: Jozef Pribilinec (chôdza)

2018: Stanislav Kropilák (basketbal)

2019: Jozef Plachý (atletika)