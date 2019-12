Na tróne vystriedala Kuzminovú: Vlhová ako prvá lyžiarka v histórii zvíťazila v ankete Športovec roka!

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (24) zvíťazila v ankete Športovec roka a získala tak významné ocenenie.

V tradičnej novinárskej ankete Športovec roka 2019 na Slovensku zvíťazili medzi jednotlivcami alpská lyžiarka Petra Vlhová a v kategórii družstiev hliadka vodných slalomárov 3x C1 mužov Michal Martikán, Alexander Slafkovský a Matej Beňuš. Výsledky ankety Klubu športových redaktorov Slovenského syndikátu novinárov (KŠR SSN) Športovec roka 2019 slávnostne vyhlásili vo štvrtok večer v činohernej sále novej budovy Slovenského národného divadla v Bratislave.

V ankete, ktorá v bývalom Československu písala svoju tradíciu už od roku 1959 a v rámci samostatnej Slovenskej republiky od roku 1993, triumfovala 24-ročná Liptáčka premiérovo. Za ňou nasledovali jej viacnásobní víťazi. Petra Vlhová sa v zime 2019 stala majsterkou sveta v obrovskom slalome vo švédskom Aare, najcennejší kov na MS v alpskom lyžovaní získala ako prvá Slovenka. Okrem toho na šampionáte pridala aj striebro v kombinácii a bronz v slalome. Majsterkou sveta sa rovnako vo Švédsku stala v zime 2019 druhá v poradí biatlonistka Anastasia Kuzminová, ktorá medzičasom ukončila kariéru. V Östersunde ovládla rýchlostné preteky na 7,5 km. Tretí v poradí cyklista Peter Sagan na Tour de France získal siedmykrát v kariére zelený dres najlepšieho v bodovacej súťaži a prekonal rekord Nemca Erika Zabela.

V kategórii kolektívov najviac hlasov získala hliadka vodných slalomárov 3x C1 mužov Michal Martikán, Alexander Slafkovský a Matej Beňuš. Spomenuté trio v septembri sa deviatykát bez prerušenia získalo vo svojej disciplíne. Druhé miesto obsadili hokejbalisti Slovenska za titul svetových šampiónov piatykrát v histórii a štvrtýkrát za sebou. Tretí skončil štvorkajak rýchlostných kanoistov (Samuel Baláž, Erik Vlček, Csaba Zalka a Adam Botek) za bronz na MS v maďarskom Szegede. V tohtoročnej ankete hlasovalo 91 členov KŠR SSN, hlasy dostalo 38 jednotlivcov a 12 športových kolektívov. Za Športovú legendu na slávnosti vyhlásili najlepšieho niekdajšieho výborného atléta Jozefa Plachého, účastníka štyroch OH v rokoch 1968, 1972, 1976 a 1980. Divácku cenu získali v kategórii olympijský šport Petra Vlhová a v kategórii neolympijský šport Attila Végh.

Vlhová triumfovala v prestížnej novinárskej ankete a na druhú priečku odsunula minuloročnú víťazku biatlonistku Anastasiu Kuzminovú. Ta má na svojom konte tri prvenstvá rovnako ako tretí v poradí Sagan. Viac triumfov v 26-ročnej histórii tejto ankety ako spomenuté duo majú na konte len plavkyňa Martina Moravcová (šesť) a vodný slalomár Michal Martikán (štyri). Meno Vlhovej nechýbalo ani na jednom z 91 hlasovacích lístkov, pričom 71-krát bolo na prvom mieste, v ďalších 18 prípadoch bola v prvej trojke a dvakrát sa nedostala medzi elitné trio. Kuzminovej aj Saganovo meno chýbalo na jednom lístku.

Najväčší boj v desiatke bol o 7. miesto, do posledného momentu hlasovania sa oň uchádzali biatlonistka Paulína Fialková, strelkyňa Danka Barteková a vodný slalomár Matej Beňuš. Napokon Fialková predstihla o jeden bod Bartekovú a o päť Beňuša. Až záverečný deň hlasovania rozhodol o zložení kompletnej desiatky, deväť mien bolo istých takmer už od začiatku, ale na 10. priečke priebežného poradia sa striedali Henrieta Farkašová s Milanom Škriniarom. Napokon z ich súboja vyšiel úspešnejšie futbalista Interu Miláno a premiérovo sa dostal do desiatky najlepších v ankete. Najúspešnejšiu slovenskú paralympioničku zdolal o desať bodov.

Okrem Škriniara je nováčikom medzi desiatkou laureátov tenista Filip Polášek. Stálicou ankety je Peter Sagan, ktorý sa v Top 10 objavil prvýkrát v roku 2011 a odvtedy nechýbal ani raz a s výnimkou 2014 bol vždy na pódiu. Sedemkrát sa medzi desiatku najúspešnejších športovcov a športovkýň na Slovensku dostala Anastasia Kuzminová, šesťkrát Zdeno Chára. Petra Vlhová je v Top 10 štvrtý raz, Matej Beňuš tretí. Ján Volko, Paulína Fialková a Danka Barteková sa predstavili na galavečere druhýkrát.

Po dvoch druhých a piatich tretích miestach vystúpila na vrchol vodnoslalomárska hliadka 3xC1. Hokejbalisti sa do elitnej trojky kolektívov dostali premiérovo. Štvorkajaky na 500 i 1000 m v rôznom zložení sú už stálice ankety, veď jej laureátmi boli doteraz desaťkrát.

Skvelý bežec na 800 a 1500 metrov Jozef Plachý sa narodil 28. februára 1949 v Košiciach a má české aj slovenské občianstvo. Účastník štyroch OH v behoch na stredné trate (1968 - 5. miesto na 800 m, 1972, 1976 a 1980), bol držiteľ európskeho juniorského rekordu na 800 metrov časom 1:45,9 min, ktorý utvoril v semifinále na OH v Mexico City a vo finále, v ktorom skončil piaty (druhý z Európanov), ho vyrovnal. Pamätný je jeho triumf z nemeckého Stuttgartu 1969, kde v medzikontinentálnom stretnutí Európa - Amerika finišoval v československom rekorde 1:45,4 min, ktorý bol slovenský rekord až do roku 2008, teda takmer štyri desaťročia. Prekonal ho až Jozef Repčík na Zlatej tretre v Ostrave časom 1:44,94 min.

Má striebro z ME v Aténach 1969 v behu na 800 m, ďalšie cenné medaily na 800 m z halových šampionátov - zlato z ME v Grenobli 1972, bronzy z ME v Rotterdame 1973 aj z ME v Göteborgu 1974, z Rotterdamu aj striebro z nevšednej štafety na 4x4 kolá v čisto slovenskej zostave Kováč, Samborský, Plachý, Šišovský; na Svetovej letnej univerziáde v Sofii 1977 zvíťazil v behu na 1500 metrov. Najlepší slovenský strednotratiar dal dôstojnú bodku za kariérou na svojich štvrtých OH v Moskve 1980, kde vo finále 1500 m za účasti Coea a Ovetta dobehol šiesty. Bol aj európsky rekordér na 880 y (1:46,7, 1970) a získal 13 čs. titulov a 3 slovenské. Držiteľ Strieborných kruhov SOV (2009), do Siene slávy slovenskej atletiky ho uviedli v roku 2013.

ANKETY KŠR ŠPORTOVEC ROKA 2019

J E D N O T L I V C I

1. PETRA VLHOVÁ, zjazdové lyžovanie 883 (71 – 16 – 2) 91x

2. ANASTASIA KUZMINOVÁ, biatlon 790 (13 – 58 – 10) 90x

3. PETER SAGAN, cyklistika 682 (5 – 9 – 50) 90x

4. JÁN VOLKO, atletika 460 (1 – 6 – 9) 81x

5. ZDENO CHÁRA, ľadový hokej 439 (0 – 0 – 10) 83x

6. FILIP POLÁŠEK, tenis 333 (0 – 1 – 1) 79x

7. PAULÍNA FIALKOVÁ, biatlon 263 (0 – 0 – 3) 56x

8. DANKA BARTEKOVÁ, streľba 262 (0 – 0 – 3) 61x

9. MATEJ BEŇUŠ, vodný slalom 258 (0 – 0 – 0) 67x

10. MILAN ŠKRINIAR, futbal 109 (0 – 0 – 1) 33x

K O L E K T Í V Y

1. HLIADKA VODNÝCH SLALOMÁROV 3xC 1159 (33 – 25 – 10) 68x

(Michal Martikán, Alexander Slafkovský, Matej Beňuš)

2. HOKEJBALISTI SLOVENSKA 109 (21 – 19 – 8)48x

3. ŠTVORKAJAK NA 500 metrov 96 (19 – 15 – 9)43x

(Samuel Baláž, Erik Vlček, Csaba Zalka, Adam Botek)

V prvom stĺpci je počet bodov, v zátvorke umiestenie na prvých troch miestach, na konci počet uvedenia mena na anketových lístkoch (spomedzi 91 hlasujúcich).