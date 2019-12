Guľa prehovoril po odchode z reprezentačnej lavičky: Prečo som odišiel do Plzne!

Už je ruka v rukáve! To, o čom sa počas uplynulých dní horúčkovite špekulovalo, sa nakoniec stalo realitou. Adrián Guľa (44) sa stal novým trénerom českého futbalového klubu Viktoria Plzeň.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Skúsený kouč podpísal zmluvu na 2,5 roka. Mužstva sa ujme 6. januára na štarte zimnej prípravy. Doteraz pôsobil na lavičke slovenskej reprezentácie do 21 rokov. Na poste vystriedal Pavla Vrbu, ktorý po jeseni v klube skončil a odišiel do bulharského Ludogorca Razgrad.

Ako sa celý prestup do Plzne vlastne „upiekol“?

- Čo k tomu povedať? Dostal som zaujímavú ponuku od špičkového klubu. V tom momente som začal okamžite rozmýšľať nad tým, či je pre mňa správny čas na to, aby som sa vrátil do klubového futbalu. Vedenie mi dalo obrovskú dôveru. Cítil som preto, že to bude správne rozhodnutie, a tak som podpísal zmluvu.

Ste pripravený na českú fanúšikovskú mentalitu? Od Slovákov majú veľké nároky...

Takto to nevnímam. Myslím si, že aj u nás sú nároční fanúšikovia. Každý má rád víťazstvá. Ale je prirodzené, že čím väčší klub, tým väčšie sú ambície. Čím viac kvalitnejších hráčov máte okolo seba, tým je väčší aj drobnohľad na vás. Ja prichádzam s pokorou, ale zároveň aj s maximálnym entuziazmom. Chcem nadviazať na všetky tie úžasné veci, ktoré sa diali pod trénerom Vrbom.

Čo vnímate v Plzni ako najväčšiu výzvu?

- Určite naplniť ambície klubu. Nielen čo sa týka výsledkov či trofejí, ale aj z pohľadu rozvoja hráčov. Rád by som nadviazal na víťaznú DNA klubu, ktorá je v Plzni veľmi silná.

Boli v hre aj iní kandidáti, alebo ste boli pre Plzeň od začiatku jasná voľba?

- Po našich rozhovoroch mi je jasné, že z ich pohľadu som bol jediný kandidát. To vo mne ešte viac umocňovalo dôveru. Celkovo si na klube cením vysokú mieru profesionalizmu. Počas rokovaní boli priamočiari a féroví. To ma ohúrilo. Za túto šancu som veľmi vďačný.

Ako sa k celej situácii postavil Slovenský futbalový zväz?

- Dohoda so zväzom bola trošku zdĺhavejšia. Predsa len to nie je jednoduchý proces ani pre mňa, ani pre nich. Na jednej strane sú tu papierovačky, na druhej strane hrajú rolu aj určité emócie. Ale dohodli sme sa. Verím, že všetka tvrdá práca, ktorú som pre SFZ odviedol, bude mať ohlas v budúcnosti.

V akom stave odovzdávate 21-ku svojmu nástupcovi?

- Je to ročník, ktorý čaká veľká výzva. Šanca na EURO ešte stále žije. Mužstvo má úžasný potenciál, aj keď celá juniorská repre je odkázaná hlavne na prácu klubov. Bude dôležité, aby chalani mali v kluboch vytvorené podmienky, v ktorých by sa mohli kvalitne rozvíjať. Potom sa budú snažiť svoje schopnosti predať aj v repre. Tím ako taký je zdravý a ambiciózny. Verím, že sa dostane na šampionát.

Viete, kto vás na tomto poste nahradí? Respektíve odporučili ste zväzu svojho náhradníka?

- Nie.

Nový tréner SR 21 bude do piatka

Spoločne s Guľom prichádza do Plzne aj nový realizačný tím. Asistentom bude Marián Zimen, videoanalytikom Ladislav Kubalík a kondičným trénerom Martin Kojnok. Pri tíme zostane aj asistent Marek Bakoš a novinkou je, že brankárov bude mať na starosti Matúš Kozáčik.

„Slovenský futbalový zväz sa dohodol s trénerom Adriánom Guľom na ukončení zmluvy k 31. 12. 2019. Spolu s ním končí aj jeho asistent Marián Zimen a ďalší dvaja členovia realizačného tímu Ladislav Kubalík a Martin Kojnok. Všetkým želáme na novom pôsobisku veľa úspechov. Meno nového kouča reprezentácie do 21 rokov SFZ predstaví najneskôr do piatka,“ uviedla pre web zväzu hovorkyňa SFZ Monika Jurigová.