Dievčatku († 8) diagnostikovali rakovinu: Naplánovala si svoj vlastný pohreb

Príbeh, ktorý vháňa slzy do očí! Darcy († 8) zo Škótska trpela bolesťami kostí od troch rokov. Lekári ju však odbíjali slovami, že to má z toho, že rastie.

Jej mama Carol (38) však tušila, že ide o niečo vážnejšie, no nikto jej neveril. Zlá predtucha sa jej naplnila až v januári tohto roka, keď bolo už neskoro. Jej dcérka mala zriedkavú rakovinu kostí. V nedeľu ráno zomrela, no ešte predtým si stihla naplánovať svoj pohreb. Otvoriť galériu Mama je zo straty svojho anjelika zronená. Zdroj: facebook Darcy mala zriedkavú rakovinu kostí, ktorú ročne dostane len jedno dieťa z 20 miliónov. Lekárom preto ani nenapadlo, že by to bol jej prípad a roky si mysleli, že má bolesti iba preto, že rastie. „Bola som strašne nahnevaná, pretože som ako jej mama vždy tušila, že niečo prehliadajú,“ vyznala sa mama Carol. Diagnóza, bohužiaľ, prišla až v januári tohto roka, keď sa nádory jej dcérky rozšírili do celého tela, vrátane pľúc, chrbtice aj rúk. Dievčatko posledné týždne života strávilo v hospici, kde v nedeľu zomrelo.

„Neviem opísať, akí sme zničení. Zomrela však v hospici úplne pokojne, za čo budem navždy vďačná. Ďakujem za osem rokov s ňou, za posledný rok ma toho strašne veľa naučila. Lietaj vysoko s anjelmi, moja drahá Darcy,“ povedala zronená mama. Už jej nezostáva nič iné, len dcérku pochovať. Pohreb naplánovali spolu, ešte keď žila. Rozhodla o každom jednom detaile. V posledných mesiacoch navyše pomáhala vyzbierať peniaze na boj proti rakovine. „Vždy som k nej bola úprimná a tak vedela, že jedného dňa zomrie,“ opisuje a dodáva, že pohreb spolu naplánovali preto, aby mala Darcy aspoň niečo, čo môže kontrolovať. Svoje zdravie totiž nedokázala.