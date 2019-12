OĽaNO obviňuje Smer z podvodu za 600 miliónov eur: Pellegrini si myslí, že jeho voliči sú hlúpi

Predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič hovorí o učebnicovom podvode pri mýtnom tendri, ktorý nás bude podľa neho stáť minimálne o 600 miliónov eur viac, než by mohol.

Ako OĽaNO tvrdí, už pri kúpe mýtneho systému sme zaplatili o 200 miliónov eur (vtedajších 7 miliárd Slovenských korún) viac, ako bola najvýhodnejšia ponuka. "Urobili to hanebne a "na sedláka", presne tak, ako sa to za prvej Ficovej vlády robilo. Nakúpili o 7 miliárd korún drahší systém, než mohli," uviedol Matovič a pokračoval: "Dnes sa však od NKÚ dozvedáme, že sme splácali niečo, čo si nakoniec musíme kúpiť znova. Inak povedané, na začiatku ukradli 200 miliónov eur popritom, ako nakúpili mýtny systém v našom mene na splátky, a nakoniec budeme musieť zaplatiť ešte 400 miliónov eur za to, čo sme si už v splátkach zaplatili. Toto je podľa Petra Pellegriniho tá zodpovedná zmena, ktorú Smer hlása na svojich bilbordoch," uviedol Matovič.

Líder OĽaNO očakával, že Pellegrini sa rázne dištancuje od tejto evidentnej zlodejiny a že sa pod takéto konanie Smeru nepodpíše. Namiesto toho, aby vyvodil voči týmto ľuďom zodpovednosť, podľa neho bez hanby ich sa dá vylepiť na bilboardy Smeru s heslom "zodpovedná zmena". ,,A Smer si týchto ľudí znovu vezme na kandidátku. Je to len ďalší, dôkaz toho, že Pellegrini si myslí, že jeho voliči sú hlúpi, inak by takéto niečo nemohol urobiť," vyjadril sa Matovič. "Ukradnúť ľuďom iba na jednom tendri 600 miliónov eur a ľudí oblbovať tým, že Smer je zodpovedná zmena? Pellegrini by si mal zmeniť volebné heslo na nezodpovedná mafia, pretože presne takto sa správa len mafia, ktorej cieľom je okrádať svojich voličov," dodal Matovič s tým, že OĽaNO nedá nikdy pokoj ľuďom, ktorí rozkrádajú a rozkrádali spoločný majetok.

Podľa tieňového ministra vnútra Gábora Grendela Slovensko nepotrebuje predstieranú, ale skutočnú zmenu. "K tomu, aby táto zmena prišla, musí strana Smer odísť do opozície. Pretože Smer nikdy nevyvodil trestnoprávnu zodpovednosť voči svojim ľuďom," dodal Grendel. Aj podľa tieňového ministra obrany za OĽaNO Jaroslava Naďa "12 rokov vlády Roberta Fica a Smeru znamená rozkradnuté stovky miliónov až miliardy, ktoré mohli a mali smerovať tam, kde sú potrebné," uviedol.

Bývalý šéf vyšetrovacieho tímu Gorila Lukáš Kyselica potvrdil, že kontrola NKÚ pri mýtnom tendri jednoznačne stanovila nehospodárnosť nakladania s verejnými financiami. "Či sa to premietne do trestnoprávnej roviny je otázne," povedal Kyselica s tým, že dnešný systém dokazovania je nastavený obtiažne. Tak tomu bolo podľa neho aj pri prvom vyšetrovaní mýtneho tendra. "Všetky obchodné zmluvy by sa mali uzatvárať na základe obojstrannej výhodnosti. Samotné závery NKÚ hovoria, že zmluva bola jednostranne výhodná pre súkromného vlastníka. Už zo samotného faktu, že štát mýtny systém nevlastní, hoci ho dávno splatil, je očividné, že sa nejedná o obojstrannú výhodnosť. Aj v tomto prípade bude dokazovanie nehospodárnosti obtiažnejšie. Vieme však, v ktorých zákonoch treba urobiť zmeny," povedal.

Podľa experta na spravodajské služby Romana Mikulca je jednou z úloh každej spravodajskej zložky v demokratickom štáte plnenie úloh na ochranu danej krajiny, pričom medzi tieto záujmy patria aj záujmy hospodárske. "Preto sa pýtam, aký bol hospodársky záujem, keď došlo k preplateniu tendra o viac ako 600 miliónov eur? Pýtam sa, či o týchto veciach spravodajská služba vedela, či informovala oprávnených adresátov, medzi nimi aj pána Pellegriniho? Ak áno, prečo s tým nič nerobil, ak nie, načo nám je taká spravodajská služba?" uzavrel Mikulec.