Herečka Mária Bartalos priznala problémy s otehotnením: Šokujúce odhalenie!

Známa herečka Mária Bartalos (25), ktorá ešte donedávna hviezdila v obľúbenom markizáckom seriáli Oteckovia, prišla so šokujúcim odhalením.

Teraz už čerstvá mamička prezradila, že mať dieťa pre ňu nebolo také ľahké, ako by sa zdalo. Podľa jej slov totiž lekári pred nie tak dlhým časom vyriekli krutý verdikt, ktorý Máriu nesmierne zasiahol. Nikdy sa však nevzdala.

Sympatická Mária Bartalos momentálne prežíva najkrajšie chvíle svojho života. Herečka a jej manžel Adrián sa už necelých 6 mesiacov tešia zo svojho malého uzlíčka šťastia. Do mladej rodinky pribudol synček Noel, ktorý na tomto svete podľa ich slov nie je náhodou. Mladá 25-ročná mamička tvrdí, že pre svoju neplodnosť musela vycestovať do Izraela.

,,Predtým, ako som môjho muža Adriána spoznala, tak mi moja gynekologička povedala, že nemôžem mať momentálne deti, keby som aj hneď chcela. Mala som zdravotné problémy. Dosť ma to vzalo. Keď sme sa s manželom zoznámili, stále to nebolo v poriadku. Človek, bohužiaľ, sám nič nezmôže. Aj sme sa s Adriánom každý deň modlili, aby sme mohli mať spolu dieťa. Nakoniec sme sa vybrali do Izraela, kde sme sa pomodlili a tak sa stalo. Ako som po tom túžila, ako sme to chceli, tak sa nám to splnilo. Je to úžasné,“ priznala hviezda seriálu Oteckovia, ktorá si momentálne užíva čas na materskej dovolenke so svojím synčekom.