Daniela Nízlová čaká na príchod potomka: Tehotná zostala na prvý šup

DANIELA NÍZLOVÁ (33) zo speváckeho dua Twiins sa v polovici januára stane mamou malej Lindy, ktorú čaká so známym futbalistom Stanislavom Lobotkom (25).

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Dvojica spolu žije v Španielsku, kde Stano oblieka dres prvoligového klubu Celta Vigo. Speváčka nám prezradila, či bude jej partner pri pôrode, čo už majú na príchod dieťatka všetko prichystané a či bude svadba.

Daniela sa do futbalistu zamilovala na jar tohto roku a vzťah nabral na obrátkach rýchlosťou blesku. Twiinska sa pár mesiacov na to presťahovala do Španielska a v septembri už dvojica oznámila radostnú správu, že čakajú bábätko. Daniele v minulosti zopár vzťahov krachlo, dokonca i manželstvo s hudobným producentom Braňom Jančichom. Zdá sa však, že konečne našla svoju pravú lásku.

Tehotná na prvý šup

Speváčka začína 9. mesiac tehotenstva. „Musím si zaklopať, aby som to neuriekla, ale som z tých šťastných žien, ktorým vôbec nebýva zle. Žiadne nevoľnosti, ani zmeny chutí a vôní. Cítim sa naozaj dobre, všetko prebieha v absolútnom poriadku,“ teší sa. „Bývam len trošku unavená, chýba mi cukor, preto jem viac sladkostí než obvykle, ale inak nič špeciálne.“ Futbalista sa na svoje prvé dieťatko tiež veľmi teší. „Tehotenstvo bolo plánované, ale nečakali sme, že sa to podarí na prvý šup. Stanko je veľmi šťastný a rovnako ako ja sa nemôže dočkať.“

Linda by sa mala narodiť v polovici januára. Meno vybrala Daniela so sestrou Veronikou. „Lindu sme hrali v seriáli Milenky, takže niekde tam bola inšpirácia. Musím však priznať, že s nápadom prišla Veronika, ktorá bude aj krstnou mamou. Páčilo sa aj Stankovi – a bolo schválené,“ smeje sa budúca mamina.