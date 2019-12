Jediná smetiarka v Bratislave Rebeka Mašeková: Na svoju prácu som hrdá

Jej revírom je Staré Mesto. Jej tempo je neuveriteľné. Jej súpermi sú kontajnery plné odpadkov, úzke uličky a v nich plno zaparkovaných áut. Je v nasadení každý pracovný deň od skorého rána. Odvoz odpadu je jej zodpovednou prácou.

To je Rebeka Mašeková (25), jediná smetiarka v Bratislave! Je to až neuveriteľné. Mladé a nežné žieňa oblieka každý deň smetiarsku kombinézu a robí prácu, o ktorej sníva nejeden malý chlapec. Rebeka Mašeková je zamestnaná v bratislavskej spoločnosti pre odvoz a likvidáciu odpadu OLO ako vodička smetiarskeho auta. Sympatickú dievčinu toto povolanie baví a veru, svojimi šoférskymi schopnosťami by zatienila nejedného chlapa.

Práca

Každý pracovný deň skoro ráno, v čase, keď sa mesto ešte len prebúdza, Rebeka štartuje notoricky známe žlté smetiarske auto a vyráža do ulíc. Jej cieľovou stanicou je bratislavské Staré Mesto. Tu, aj s partiou závozníkov zodpovedá za vývoz odpadu. V rovnakej pozícii vidia sami seba mnohí malí chlapci, keď s hračkárskym smetiarskym autom brázdia okolo mamy v kuchyni. Malá Rebeka však snívala o niečom celkom inom.„Od malička som chcela byť policajtkou. Nevyšlo mi to, ale vôbec mi to neprekáža. Táto práca ma veľmi baví a som na ňu hrdá,“ prezrádza a to bez preháňania.

Z Rebeky cítiť, že svoje povolanie neberie ako niečo podradné, práve naopak. Práca smetiarov so sebou nesie obrovskú zodpovednosť a ak by ich nebolo, ulice by sa razom topili v tonách odpadkov. Bohužiaľ, nie každý človek vie ich nasadenie oceniť. „Mnohí ľudia nadávajú, keď robíme v úzkych uličkách zápchy, alebo sa sťažujú, že ich ráno budí pípanie pri cúvaní. To je však dané zákonom, neviem to ovplyvniť. Snažím sa však, keď závozníci vynesú odpad, aspoň ráno vypínať čerpadlo, ktoré drví odpad v aute, aby tak nehučalo,“ vysvetľuje.

Zručná šoférka

Rebeka sa do OLO dostala pred deviatimi mesiacmi. „Zamestnaný je tu aj môj tatino, takže on bol pre mňa takou motiváciou. Od malička som však mala rada prírodu a životné prostredie a preto ma teší, keď môzem čistiť naše mesto a pomáhať tak miestu, kde žijeme. Predtým som jazdila na eketričkách, ako kuriérka, robila som rozvoz jedla. Volant mi prirástol k srdcu,“ hovorí zručná šoférka. Mali sme ju možnosť vidieť priamo v akcii, ako obratne brázdi úzke uličky rajónu, manévruje s obrovským autom aj v miestach, kde s rešpektom prechádzajú osobáky, či cúva ako starý profesionál.

Rebeka jednoducho búra nespravodlivé predsudky, že žena za volant nepatrí. „Reakcie na Rebeku boli veľmi pozitívne. Tým, že je prvá žena vodička u nás vo firme, všetci sa tešili a dokonca mali pred ňou prekvapivo taký prirodzený rešpekt,“ prezrádza jej majster Igor Strasser. „Prvý pracovný deň to bol úplný stres a panika. Predrať sa cez úzke uličky Starého Mesta a manévrovať pomedzi autá odparkované z každej strany bola výzva, mala som pred tým rešpekt. Je to však, podobne ako každá iná práca, o zvyku. Trvalo mi asi dva, tri týždne, kým som to dostala do oka. Upokojili ma moji chalani, keď som ich počula, ako si vravia: Tá bude dobrá, má talent,“ smeje sa.

Moji chalani, ako ich Rebeka nazýva, sú jej závozníci, ktorých riadi. To sú tí chlapi, ktorí sa vozia na stúpačkách auta a neboja sa ťažkej roboty. „Moja posádka je s tým, že im šéfuje žena, úplne v pohode,“ hovorí hrdo a vyzdvihuje ich prácu. „Ľudia si ani neuvedomujú, aká náročná robota to je. Denne nachodia priemerne aj viac ako 10 km. Staré Mesto je v tomto špecifické, že zatiaľ čo v iných rajónoch chlapi ťahajú smetné nádoby maximálne 10 metrov od domov, u nás je to podstatne viac. Naozaj, klobúk dolu pred nimi.“

Cúvanie je základ

Staré Mesto je aj z tohto dôvodu podľa Rebekinho majstra jeden z najťažších rajónov na obsluhu. „Nielenže jazdíte v úzkych uličkách, musíte neustále sledovať spätné zrkadlá, autá, chodcov a dohliadať aj na bezpečnosť chlapov vzadu. Mnoho správcov v Starom Meste využilo možnosť spoplatnenej služby sprístupňovania nádob k odvozu. Predstavuje to kilá kľúčov, desiatky metrov navyše. Napríklad dnes bolo 367 obslúh, to znamená 367-krát si odomknúť, vojsť do dvora či pivnice a vyniesť smeti,“ vysvetľuje a ukáže nám ťažkú brašnu plnú kľúčov.

A ako teda vyzerá bežný pracovný deň šikovnej vodičky? „Do práce prichádzam približne o pol šiestej ráno. Prezlečiem sa, zoberiem si ,stazku‘ s dnešnou trasou a s menami závozníkov, ktorí idú so mnou. Potom idem ku garážmajstrovi po kľúče od auta, všetko si pripravím, naštartujem, chalani ma už čakajú a vyrážame.“

Aby stihli všetko tak, ako majú, musia zvládnuť vysypať smetnú nádobu v určitom čase. Dnes im prácu uľahčujú aj moderné technológie. „Mám so sebou tablet, ktorý mi ukazuje plánovanú trasu a miesta, kde sme už boli a kde ešte musíme ísť. To isté vidí aj môj majster v kancelárii a vie mi v zložitých situáciach pomôcť. Ak máme prekážku, nezjazdnú komunikáciu, či čokoľvek iné, prečo nemôžeme smeti vyniesť, odfotíme to telefónom a záznam sa automaticky pošle do našej aplikácie aj s popisom situácie,“ vysvetľuje.

Ak sa o niekom povie, že má viac nacúvané ako niekto najazdené, o Rebeke je to naozaj pravda. „V priemere najazdíme tak 70 - 80 km. Dnes sme prešli 96 km a z toho som 40 % cúvala.“ A ako reagujú na ženu za volantom smetiarskeho auta okoloidúci? „Som taká atrakcia. Mnohí sa aj pristavia, dokonca si ma aj fotia.“ A kde sa vidí o pár rokov? „No, ďalším levelom je už len lietadlo,“ smeje sa. „Ja som tu však spokojná a odísť sa zatiaľ nechystám. Nechám sa prekvapiť, čo budúcnosť prinesie,“ hovorí na záver.

