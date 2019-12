Galantský Samsung v problémoch, za 17 rokov dostal stimuly 131 miliónov eur: O prácu prídu stovky ľudí!

To, čo sa šuškalo už dlhé mesiace, naberá reálne kontúry. Prepúšťanie zamestnancov galantského Samsungu je podľa informácií zdroja Nového Času naplánované v niekoľkých etapách. O prácu by malo prísť do apríla budúceho roka spolu takmer 900 ľudí. Firma reči o reorganizácii podniku potvrdila. Plánuje kórejský elektronický gigant definitívny odchod zo Slovenska a aké opatrenia chystá štát?!

Viacerí zamestnanci firmy Samsung v Galante sa dozvedeli pred najkrajšími sviatkami roka správu, o ktorej sa v spoločnosti šuškalo už dávno. Podľa nášho zdroja by o prácu mohlo prísť v nasledujúcich mesiacoch až 900 ľudí. „Koncom januára zanikne oddelenie SMD-PBA, čo je asi 300 ľudí, koncom apríla končí LCM výroba, kde pracuje asi 400 zamestnancov. Takmer 200 ľudí príde o prácu aj z oddelenia inžinieringu, kvality aj nákupu,“ napísal do redakcie Nového Času zamestnanec Karol.

Aj pracovníci firmy, ktorých sme zastihli pri odchode z práce, nám tieto informácie potvrdili. „Do marca máme prácu a potom uvidíme, čo bude. Práca je tu dobrá, ale možno si nájdem aj lepšiu,“ okomentovala situáciu jedna zo zamestnankýň. Chystajú reorganizáciu Samotná firma reorganizáciu pripúšťa a celý proces by sa podľa kompetentných mal začať vo februári 2020. Za ich problémami treba vidieť meniaci sa globálny trh výroby a predaj televízorov. „Vo vzťahu k zamestnancom sa spoločnosť Samsung zaviazala poskytnúť primeraný balík náhrad a zároveň budú mať zamestnanci,“ napísal manažér ľudských zdrojov Marcel Královič.

Odpoveď na otázku, koľko ľudí príde reálne o prácu, sme napriek našim urgenciám nedostali. Podobne sa spoločnosť nevyjadrila ani k tomu, či plánuje opustiť Slovensko. Šéf Odborového zväzu KOVO Emil Machyna však potvrdil informácie o prípravach na prepúšťanie. „Áno, potvrdiť to môžem. Určite budeme rokovať o nejakých dobrých podmienkach, ak ľudia budú musieť odísť v tomto regióne, aby sa zachoval aspoň určitý sociálny status tých ľudí,“ povedal pre RTVS.

Nikto nič nevie O hromadnom prepúšťaní sa hovorilo v Samsungu už pred pol rokom. Vtedy primátor Galanty Peter Paška tvrdil, že by to pre ľudí z regiónu nebolo nič dramatické a kto chce, prácu si vraj nájde. „Väčšina robotníkov pochádza zo stredného či z východného Slovenska alebo aj zo zahraničia - Srbska a Rumunska,“ povedal pre portál Aktuality. O tom, že o prácu by mali prísť stovky ľudí, dnes na úrade nikto nevie. „Zatiaľ sme takúto informáciu nedostali,“ povedal prednosta Juraj Srnka. V rovnakom duchu o prekvapivej informácii hovoria aj štátne orgány. „Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny neeviduje nahlásené takéto hromadné prepúšťanie,“ uviedla hovorkyňa Jana Lukáčová. Ak sa začne reorganizácia vo februári, spoločnosť má čas nahlásiť počty prepustených zamestnancov do konca roka. V rámci objektivity treba tiež dodať, že ide o región, kde je nezamestnanosť dlhodobo na nízkej úrovni a pohybuje sa nad 2 %. Kórejský elektronický gigant Samsung sa na Slovensku trápi už dlhší čas. Po zavretí závodu na výrobu displejov vo Voderadoch pokračovalo prepúšťanie ľudí a škrtenie výdavkov aj v galantskej fabrike.

Deje sa tak napriek tomu, že v roku 2006 mu prvá vláda Roberta Fica schválila 36 miliónov eur, o rok neskôr sesterskej spoločnosti Samsung Display Slovakia vo Voderadoch ďalších 75 miliónov eur. Ďalšiu štedrú pomoc pre galantskú prevádzku dostali v roku 2012 a to takmer 20 miliónov eur. Spolu by malo ísť o stimuly vo výške 131 miliónov eur. „Išlo o podporu ďalšieho etablovania sa spoločnosti na Slovensku. Ministerstvo tejto spoločnosti opakovane prezentovalo ponuku, že je pripravené podporiť jej prípadnú investíciu do zvýšenia produktivity a pridanej hodnoty.“ prezradil hovorca Maroš Stano s tým, že nedisponujú oficiálnymi informáciami o prepúšťaní.

Juhokórejský gigant patrí medzi naväčších zamestnávateľov

Samsung pôsobí v Galante od roku 2002 a patrí z hľadiska tržieb medzi 10 najväčších firiem na Slovensku. Minulý rok bol štvrtým najväčším exportérom a patril do dvadsiatky spoločností s najvyšším ziskom. Momentálne zamestnáva okolo 1 600 ľudí, v časoch najväčšej produkcie tam však pracovalo takmer šesťtisíc zamestnancov.

Negatívne čísla vyplývajú najmä z rastu priemernej mzdy v ekonomike. Ako montážny závod s nízkou pridanou hodnotou reaguje na zvyšovanie platov veľmi citlivo. Tržby spoločnosti dosiahli v minulom roku 1,76 mld. eur a boli tak najnižšie od roku 2005. Čistý zisk bol 62,5 mil. eur a oproti roku 2017 sa znížil o vyše 21 %.

Štát by nemal dávať stimuly

Radovan Ďurana, analytik INESS

- Podnikatelia reagujú na podnety. Ak dostanete obrovský stimul, pustíte sa aj do projektu, do ktorého by ste sa inak nepustili. Politici často nemajú vzdelanie a schopnosti vyberať také projekty, ktoré budú dlhodobo udržateľné. Podniky podporované štátom mnohokrát krachujú. Tieto firmy splnia nejaké podmienky a darček je vo vrecku. Je to výzva na to, aby sa štát do stimulov nepúšťal a peniaze, ktoré zoberie iným firmám, zaplatil ďalším. Vláda by nemala rozhodovať o tom, kto budú víťazi a kto porazení.