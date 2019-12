Samsung sa chystá prepúšťať: O prácu by mali prísť stovky ľudí

To, čo sa šuskalo už dlhé mesiace, naberá reálne kontúry.

Prepúšťanie zamestnancov galantského Samsungu je podľa informácií zdroja Nového Času naplánované v niekoľkých etapách. O prácu by malo prísť do apríla budúceho roka spolu takmer 900 ľudí. Firma reči o reorganizácii podniku potvrdila. Plánuje kórejskýelektronický gigant defintívny odchod zo Slovenska a aké opatrenia chystá štát?!

Viacerí zamestnanci firmy Samsung v Galante sa dozvedeli pred najkrajšími sviatkami roka správu, o ktorej sa v spoločnosti šuškalo už dávno. Podľa nášho zdroja by o prácu mohlo prísť v nasledujúcich mesiacoch až 900 ľudí. „Koncom januára zanikne oddelenie SMD-PBA, čo je asi 300 ľudi, koncom apríla končí LCM výroba, kde pracuje asi 400 zamestnancov. Takmer 200 ľudí príde o prácu aj z oddelenia Inžinieringu, kvality aj nákupu,“ napísal do redakcie Nového Času zamestnanec Karol. Samotná firma reorganizáciu pripúšťa a celý proces by sa podľa kompetetných mal začať vo februári 2020.

Za ich problémami treba vidieť meniaci sa globálny trh výroby a predaj televízorov „Vo vzťahu k zamestnancom sa spoločnosť Samsung zaviazala poskytnúť primeraný balík náhrad a zároveň budú mať zamestnanci možnosť kariérneho poradenstva a odborného vzdelávania,“ napísal manžér ľudských zdrojov Marcel Královič. Odpoveď na otázku, koľko ľudí príde reálne o prácu, sme aj napriek našim urgenciam nedostali. Podobne sa spoločnosť nevyjadrila ani k tomu, či plánuje opustiť Slovensko. Viac sa dočítate v Novom Čase v sobotu.