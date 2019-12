Andrej Danko reaguje na nízke preferencie strany: Ako chcem zlomiť zlé čísla

Predseda SNS Andrej Danko (45) čelil posledné štyri roky viacerým škandálom, no preferencie strany mal pomerne stabilné.

Minulý týždeň sa však dostal na najnižšie čísla za posledné roky. V rozhovore pre Nový Čas rozpráva o tom, čo s tým chce robiť a ako chce presvedčiť voličov, aby nad ním nelámali palicu.

Po voľbách v 2016 ste mali 14 % v prieskumoch a boli ste potenciálny vyzývateľ Smeru. Teraz vám Focus nameral 5 %. Čo sa stalo?

- Mnoho ľudí tento prieskum asi potešil, ale ja sa tým nezaoberám. Bol som predseda strany aj s 2,8 %, snažím sa poctivo pracovať, ale niekedy chcú ľudia veľký politický cirkus. Ja presadím rekreačné poukazy, podnikové byty či športové poukazy alebo minimálne dôchodky, no na konci dňa tomu ľudia akoby neprikladajú váhu.

S čím chcete ísť teraz do kampane?

- Budeme robiť odpočet a hovoriť ľuďom, že to chceme posunúť ďalej. Od 1. januára 300-tisíc dôchodcom narastie príjem každý mesiac o 50 eur. Učitelia majú viac o 36 %, vojaci takisto majú nárast platov, znížili sme daň z príjmu na 15 % pre firmy do určitého obratu, chceme zrušiť koncesie pre všetkých. Zaviedli sme paušálne výdavky 60 %, chceme zlepšiť podnikateľské prostredie a rekreačné poukazy navrhujeme pre všetkých. To je nosná vec, ktorá zasiahla milión ľudí. Chceme aj ministerstvo cestovného ruchu a športu. Najväčšou vecou ale je, že budem bojovať za to, aby si Slovensko zobralo pôžičku na infraštruktúrne projekty, aby sme dostavali diaľnice a nemocnice.

Hovoríte o tom, že si máme požičať miliardy eur. Z čoho sa to ale zaplatí, keď už teraz sa skloňuje strop na verejné výdavky a nedodržujeme vyrovnaný rozpočet?

- Keď majú Rakúšania zadĺženie 78 % a kvalitné diaľnice a Taliani 132 % a kvalitnú infraštruktúru, tak prečo by sme si nemali požičať aj my a konečne zainvestovať do kľúčových projektov. Ja hovorím, že treba zachovať rozumné zadlženie. Slovensko s dnešným zadĺžením aj keď si požičia 7 miliárd, tak sa nespúšťa mechanizmus, ktorý sme si nastavili. To sa spúšťa až pri 60 % zadĺžení. My sa tu zbytočne cepujeme. Rozumnej pôžičky sa netreba báť a určite sa to splatí.

V prípade minimálneho dôchodku štátny tajomník za Most hovorí, že v budúcnosti nám budú chýbať na jeho vyplácanie obrovské peniaze a prisudzuje rovnaký dôchodok pre toho, kto pracoval aj toho, kto nepracoval. Nie je to nespravodlivé?

- To sú táraniny. Peniaze v rozpočte na to sú. To sú takí ľudia, že majú niekoľko tisíc eur plat a neuvedomujú si, že dôchodcom treba pomôcť. Finančné zdroje sú v Sociálnej poisťovni, aj teraz je prebytková a existujú aj iné systémy, ako zadotovať poisťovňu. Zásluhovosť je zachovaná – minimálny dôchodok je iný pri 30 či 45 odpracovaných rokoch. Dôležité je, že nebude musieť dedko či babka utekať do poisťovne dokladovať svoje príjmy, ale stačí len odpracovanosť. Myslím si, že ten systém je dobre nastavený.

Čo považujete za svoju najväčšiu chybu za posledné štyri roky?

- Možno len tá moja ľudskosť a otvorenosť v politike. Tá prostorekosť. Niektoré veci som si mohol nechať pre seba, aby mi ich nezobral Smer. Keď som hovoril o 100-eurových poukážkach pre prvákov a Kažimír povedal, že peniaze nie sú a potom to Smer presadil. Obedy zadarmo tiež. Kritizujem tiež to, že ak raz premiér sadne do bagra a búra Rázsochy, tak by sa mali reálne búrať. To vidím aj u Matoviča, ktorý len kričí a stačí to.

Čo konkrétne chcete urobiť ďalšie štyri roky?

- Musíme vybudovať infraštruktúru. Chcem presvedčiť ľudí, že sa netreba báť rozumnej pôžičky, chcem zaviesť digitálnu daň, po vzore Babiša zaviesť to, aby konečný užívateľ platil DPH.

Budete trvať aj na zriadení národného leteckého dopravcu?

- Podarila sa nám vnútroštátna lodná doprava na Dunaji. Letecký prepravca bola zneužitá téma. Ja som vždy hovoril o vnútroštátnej preprave a na tom trvám. Košice, Bratislava a Poprad musia byť rozlietané. Treba nájsť na to systém. Ak chceme ďalej zachovať letisko v hlavnom meste, tak sa tým musíme zaoberať.

Budete požadovať sprísnenie interrupcií?

- To bolo tiež zmätočné. Extrémisti túto tému zneužili a ja som sa snažil rozumne vniesť do toho rácio, keď sme hovorili o osvete a poučení matky. Aby mala možnosť vidieť plod a bola poučená o rizikách. To bol prvý krok. Treba tu zdravý vyvážený rozum medzi celkovým cieľom a požiadavkou doby. Toto nechcem dostať do polarizácie spoločnosti, len sa o tom bavme. Aby extrémisti nedávali jednoduché riešenia, na ktorých bodujú.

Nedávno prešlo moratórium na prieskumy na 50 dní. Bol to dobrý krok?

- Jeden deň je taký prieskum, druhý deň taký. Problém je, že Slovensko nemá metodiku alebo licencovanie agentúr. Ak sa chceme baviť odborne, tak musíme vedieť, že ten prieskum zbehol, aby sa nesplietalo kvórum s účasťou 77 % a 60 %. Stala sa z toho veľká mágia.

Ústavný súd to môže zvrhnúť zo stola.

- Vôbec mi to netrhá žily. Smer to požadoval pri koaličnom stole, ja som požadoval podnikové byty. Keď si to žiadali, tak nech si to majú.

Neobávate sa toho, že vaši voliči nebudú vedieť, že máte pod 5 % a teda nebudú vedieť, že vás majú zachrániť a ísť voliť?

- Po tom všetkom, čo som odrobil, by som sa mal len zachraňovať? Ja sa vešať nejdem, ani pri jednej ani pri druhej variante. Mám čisté svedomie.