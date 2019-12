Prehovorila žena, ktorá dobre poznala vraha Ctirada († 42): Stále opakoval, že Vianoc sa už nedožije

Ctirad Vitásek v utorok rozpútala masaker v ostravskej nemocnici, jeho streľbu neprežilo 7 ľudí.

Pre portál iRozhlas.cz teraz prehovorila pani Marie. S mužom ju spájala jej 12-ročná vnučka, ktorú má ona v starostlivosti. Jej druhou babičkou je práve partnerka Ctirada. Podľa ženy bol presvedčený, že má rakovinu pankreasu. ,,Bol vystresovaný z toho, že je chorý a že mu doktori neveria. Hovoril stále o tom, že sa Vianoc nedožije. Že umrie na tú chorobu,“ povedala.

,,Myslím si, že sa u neho rozbehla schizofrénia alebo iná choroba. Bol divný už od septembra. Vzal si do hlavy, že má rakovinu. A že to doktorka nerozoznala. Ja sama som si rakovinou prešla, takže sme to spolu preberali. Vypytoval sa ma, aké som mala príznaky a stále to porovnával. Chcel odo mňa napríklad teplomer, aby si zmeral teplotu. A hovoril, že je to divné, že doma teplotu má. Výsledky mal ale všetky v poriadku." Ctirad si zháňal informácie a obracal sa na rôznych doktorov.

Ako to s jeho diagnózou teda bolo? ,,Mal akurát zvýšené leukocyty alebo niečo, čo sa týka anémie. Bola to ale banalita. Lekárske výsledky mi posielal, písal mi, aké má nálezy. Hovorila som mu, že to má všetko v hlave. Hovoril, že nespí, že chudne. Čo bola pravda. Schudol takých dvadsať kíl,“ povedala Marie.

,,Povedala som mu, aby sa obrátil na svoju doktorku, aby ho poslala k psychiatrovi s tým, že má problémy a že nespí. To boli depresie. Všetko to mal v hlave. Z takýchto depresií si tú chorobu môže človek aj vyvolať. Doktorka ho ale odbila Neurolom (liek proti úzkosti, pozn. red.). Mala ho skôr poslať na poriadne vyšetrenie,“ myslí si. Marie pozná aj dôvod, prečo sa Ctirad vybral práve do nemocnice v Ostrave.

,,Mal si tam ísť pre výsledky. Robili mu tam vyšetrenia kvôli tomu pankreasu,“ hovorí žena, ktorá netušila, že vlastní zbraň. Ctirad mal s jej vnučkou výnimočný vzťah. ,,Bol to milý človek. Pre vnučku urobil veľmi veľa, naučil ju športovať, lyže, snowboard, chodili spolu na hokej, do Tatier lyžovať. Cez týždeň si ju vyzdvihoval, chodili plávať. Aj keď ju máme v starostlivosti my s manželom, tak na prvom mieste, koho mala najradšej, bol on," povedala Marie pre iRozhlas.cz.