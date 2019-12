Chirurg opísal, čo sa dialo po masakri v nemocnici: Muža rozrezal a masíroval mu srdce holou rukou

V utorok ráno spustil Ctirad Vitásek († 42) paľbu v čakárni ostravskej nemocnice, výsledkom je 7 mŕtvych.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Chirurg Marcel Mitták (48) pre denník Blesk prehovoril o dramatickej záchrane. V osudné ráno mieril do ambulancie, zastavil ho však telefonát kolegyne. ,,Bola rozrušená a hovorila, že sa tam strieľa, nech vôbec nechodím,“ povedal doktor, ktorého prednosta kliniky zavolal na urgentný príjem. ,,Bola tam žena s prestrelenou hlavou a mladý muž so strelným zranením tesne pred srdcom. Na toho som sa sústredil ja. Bolo nás tam asi 30 ošetrujúcich,“ opísal. Práve Mitták zachraňoval život otca, ktorý chránil svoju dcéru pred streľbou vlastným telom.

,,Kolegovia robili masáž srdca, a aj keď ju robili správne, nedarila sa. Navyše bolo jasné, že musíme zastaviť krvácanie. Keď je v brušnej dutine masívne zranenie, nemožno pacienta otvoriť na bruchu. Tak som rozrezal hrudník na chrbte medzi rebrami, čo sa medici učia, ale v živote by som nepovedal, že to budem niekedy potrebovať. Hneď som zasvorkoval aortu. Zároveň sme podávali transfúzie do kostí a masíroval som srdce,“ povedal chirurg, ktorý orgán stláčal vlastnou rukou.

,,Držal som srdce v ruke a masíroval ho. A ono naskočilo. Cítil som, že sa jeho objem zväčšil a že pracuje dobre,“ opísal chvíle nádeje. Mitták veril, že muža podarí zachrániť. ,,Vždy má cenu bojovať. Ja som mal celý čas ruku na srdci pacienta, aj behom prevozu chodbou na sálu, kde bol ďalší tím 20 ľudí,“ povedal. Na sále pochopili vážnosť situácie.

,,Tam sme otvorili hrudník a videli tú hrôzu! Zranenie bolo také rozsiahle, že už nešlo rekonštruovať anatomicky zložitú oblasť. Keby ho strelil o pätnásť centimetrov nižšie, bolo by to asi iné." Zdravotný tím urobil všetko, čo mohol, no srdce otca postupne slablo až muž zomrel. ,,Dúfali sme, že ho zachránime. Veď my máme veľa veľkých víťazstiev... Ale aj smrť patrí k našej profesii. Keď je to však niečo také, ako násilná smrť, len tak sa to nedá vstrebať,“ povedal Blesku Mitták.