Vojvodkyňa z Yorku už viac nechcela mlčať: Trpké slová o Meghan

Prehovorila osoba, ktorá vie, aké to má Meghan, vojvodkyňa zo Sussexu (38), náročné.

Magazín Vouge Arabia exkluzívne vyspovedal 60-ročnú vojvodkyňu z Yorku, Sarah Fergusonovú. Hovorila o tom, ako sa zaoberá negativitou zo strany médií. Priznala, že sa v minulosti dostala na samotné dno.

Bývalá manželka princa Andrewa (59) tiež odhalila, že požiadala o odbornú pomoc potom, čo sa viackrát duševne zrútila. Neskôr napísala knihu, ktorá sa volá Finding Sarah (Hľadanie Sarah), aby rozpovedala o všetkých problémoch, ktorými si prešla.

Zaujímavý je aj jej názor, že medzi ňou a Meghan existujú isté paralely.

„Pre Meghan to musí byť ťažké, súcitím s ňou. Viem, že je moderná a skvelá. Predtým bola slávna. Prečo nemôže byť Meghan pre ostatných skvelá? Prečo nemôže byť oslavovaná?" nechala sa počuť v rozhovore, ktorý cituje portál the Sun.

"Či mám nejaké rady? Nemám tendenciu radiť, pretože to je vždy vyňaté z kontextu, ale prešla som si to v Meghaniných topánkach a stále v nich aj som. Vždy existujú zlé obdobia plné negativity. Je to také smutné a únavné. Znepokojuje ma to šikanovanie a zúfalo sa ospravedlňujem za bolesť, ktorú musí prekonať, pretože ja som cez ňu prešla tiež," dodala Sarah, ktorá má s Andrewom dcéry Beatrice (31) a Eugenie (29).