Ďalší škandál princa Andrewa: Toto mu už Briti nikdy neodpustia!

Britský princ Andrew dostával zo štátnej pokladne rentu štvrť milióna ročne ako oficiálny predstaviteľ Spojeného kráľovstva.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Tretí potomok britskej kráľovnej ale rozhodne nežil skromne. Andrew sa správal ako miliardár. Noviny Mail od Sunday v nedeľu zverejnili maily, ktoré odhaľujú Andrewa ako skorumpovaného podvodníka, ktorý vo funkcii obchodného atašé Spojeného kráľovstva hrabal miliardy pre seba v daňovom raji v Karibiku.

Andrew udržiaval veľmi blízke vzťahy nielen s Epsteinom, ale taktiež s realitným miliardárom a bankárom Davidom Rowlandom. Vlastnili spolu spoločnosť, ktorá mala sídlo v tajnom daňovom raji v Karibiku. Túto spoločnosť využívali na inkasovanie peňazí od Andrewových klientov z radov svetových kráľovských rodín a rôznych politikov.

Spoločnosť registrovaná na Britských panenských ostrovoch mala presvedčiť Andrewove veľmi bohaté známosti, aby investovali milióny libier do fondov v zahraničí s prísľubom zisku bez zdanenia. Princ pritom zneužíval svoju rolu obchodného vyslanca Spojeného kráľovstva, za ktorú bol platený z daní. Namiesto práce pre Britániu pracoval predovšetkým pre seba a Rowlanda, ktorý vlastní súkromnú banku v Luxembursku. Obrovský konflikt záujmov je v prípade princa Andrewa ešte ničivejší než jeho známosti so sexuálnym maniakom Epsteinom a obvinenia z toho, že súložil so 17-ročnou sexuálnou otrokyňou tohto miliardára.

Spoločnosť Inverness Asset Management zanikla tento rok v marci, Andrew v nej vlastnil 40 percent podielu a registrovaná bola na Britských panenských ostrovoch. Medzi princových klientov patrili kráľovské rodiny po svete, hlavy štátov, vládne inštitúcie i veľmi bohatí jednotlivci. Andrew napríklad na obchodnú cestu do Číny, financovanú z britskej štátnej pokladne, vzal Rowlanda, aby tam mohol uzatvárať súkromné obchody za miliardy. Rowland sa tam stretol s Louisom Cheungom, prezidentom Ping An, najväčšej poisťovacej firmy sveta.

Mail on Sunday odhaľuje ďalšie škandálne zneužívanie úlohy obchodného atašé v Saudskej Arábii a Bahrajne.