Plačková pochovala otca († 51): Jej manžel napísal po pohrebe silné slová

Minulý týždeň dostala Zuzana Plačková jednu z najsmutnejších správ jej života. Otec Pavol († 51), ktorý mal dlhodobo zdravotné problémy, zomrel.

Víťazka reality šou Hotel Paradise žiali spolu s mamou, bratom a sestrou, oporou jej bol manžel René. Pána Pavla v stredu uložili na večný odpočinok. ,,Nie je to ľahké, ale konečne viem, že mu je lepšie a je na dobrom mieste a jeho trápenie skončilo a ja mám ďalšieho anjela v nebi," napísala vo štvrtok na Instagrame Plačková.

,,Smútok ostane už navždy, ale tak, ako on mal včera úsmev na tvári v truhle, tak s takým pocitom a náladou so sa dnes zobudila... Kto poznal môjho otca, vie, že úsmev rozdával každému naokolo a preto v tom budem pokračovať a slzy premením na úsmev tak, ako to robil vždy on," predsavzala si.

Silné slová svokrovi do neba venoval Zuzanin manžel. ,,Dnes sme pochovali pána Plačeka, odpočívajte v pokoji. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste mi dali najlepšiu dcéru na svete,“ napísal po pohrebe René na sociálnej sieti k spoločnej fotke s otcom svojej ženy.