Najsmutnejšie Vianoce Zuzany Plačkovej: Správa o smrti otca prišla krátko po jej veľkom úspechu

Obrovská strata! Známa modelka a slovenská kráľovná sociálnych sietí Zuzana Plačková (28) prežíva jedno z najhorších období vo svojom živote.

V čase, keď sa všetci chystajú na najkrajšie sviatky pohody a lásky, totiž Zuzana dostala od osudu obrovskú ranu. Jej milovaný otec Pavol († 51) nečakane skonal. Zuzana, ktorá sa chystala na dovolenku, zrušila všetky svoje plány a utekala do rodného mesta, kde smúti v kruhu svojich najbližších.

Plačková sa vždy verejne prezentovala a len máločo z jej života či zo súkromia zostalo skryté. Na rodinu však bola vždy citlivá a zo súkromia svojich najbližších nedala vedieť skoro nič. Do kategórie, ktorá má zostať pre verejnosť tabu, patrí najmä jej rodina v Čadci, rodičia, brat či jej sestra s rodinou. Modelka však tesne pred Vianocami dostala smutnú správu, keď jej oznámili, že jej otec Pavol skonal. „V stredu som mala letieť na dovolenku a nikdy by som neverila tomu, že namiesto toho budem nečakane pochovávať svojho ocka vo veku 51 rokov,“ napísala na sociálnej sieti Zuzana, ktorá je zo správy zdrvená.

Napriek tomu, že pán Pavol mal vážne zdravotné problémy dlhodobo, so svojimi strasťami bojoval, ako vedel, čo na ňom obdivovala aj jeho dcéra. „Ďakujem ti za to, ako si ma vychoval a urobil zo mňa veľmi silnú ženu schopnú čeliť tomuto svetu s nadhľadom tak, ako si to robil vždy aj ty,“ vyznala sa Plačková.

Tá nezabudla spomenúť aj otcovu trpezlivosť, keď ako dieťa vyvádzala, či obdobie, keď s ňou milovaný rodič trávil čas. „Ďakujem, že si sa so mnou ako malou učil do školy a veľa ma naučil. Že si sa s nami vždy hrával všetky spoločenské hry ako správny otec a vždy v nedeľu si varil náš obľúbený obed. I keď nie vždy bolo dobre, no vždy som ťa ľúbila, lebo som celá po tebe,“ dodala brunetka.

Žiali s rodinou

Napriek tomu, že sa Plačkovej rodičia rozviedli, stále sa o seba starali a zaujímali. Nie je preto prekvapením, že Zuzana sa utiahla k rodine a všetci sa v čase obrovského smútku zomkli dokopy. „Verím, že už ťa nič nebolí a je ti konečne dobre. Odpočívaj v pokoji, nikdy na teba nezabudneme. Ľúbime ťa,“ povedala nakoniec Zuzana.

Tá sa nachádza v kruhu najbližších, keď žiali s bratom Pavlom, so sestrou, s mamou a oporou je pre modelku aj manžel René. Plačková sa tak nachádza, akoby na horskej dráhe. Len v nedeľu totiž predstavila svoj nový parfum, ktorý vytvorila na podporu týraných žien, z ktorého mala veľkú radosť, avšak tú vystriedal obrovský smútok zo straty otca.