Nové informácie o vrahovi z Ostravy: Predavačka z obchodíka pri nemocnici vie o ňom čosi šokujúce

Pred poliklinikou Fakultnej nemocnice v Ostrave-Porube horia desiatky sviečok, ktoré ľudia zapaľujú na pamiatku šiestich ľudí, ktorých tam v utorok v čakárni zastrelil vrah z Opavska.

Ľudia prichádzali zapáliť sviečky k poliklinike celý deň, niektorí sa pri tom fotili alebo natáčali telefónmi. Podpisovali tiež kondolenčnú knihu v hale polikliniky. Predavačom v obchodíkoch, ktoré vestibul lemujú, nedalo zabudnúť na utorkovú udalosť ani množstvo novinárov, ktorí sa tam v stredu pohybovali, často s kamerami alebo diktafónmi v rukách. Pracovníci sa ale s novinármi moc baviť nechceli.

"Som z toho úplne zničená, pretože v podstate by sme mohli byť úplne rovnakým terčom ako tí ľudia v čakárni. Ani o tom nechcem hovoriť, ráno ma z tej predstavy strašne bolela hlava," povedala Marcela Zapletalová, ktorá predáva v jednom zo stánkov. Muž, ktorý v utorok strieľal, bol podľa nej na mieste už v dňoch predtým. "Mám nejaké informácie, že on už tu bol minulý týždeň a mapoval si terén, dokonca vraj tu bol aj v pondelok. Vraj je to z kamier očividné," povedala.

Čakáreň traumatologickej ambulancie na treťom poschodí, kde sa zločin odohral, ​​je uzavretá páskou. Nápis na nej oznamuje, že je dočasne presťahovaná. Je tam výrazne cítiť dezinfekciu. Chodba je prázdna. Občas po nej prejde niektorý zamestnanec alebo sa tam objaví nejaký zvedavec. "Mali sme sem ísť so synom v utorok na vyšetrenie, ale až popoludní, takže už sme sem nešli. Mali sme ísť do inej ordinácie, ale aj tak je to taký divný pocit. Keby ten strelec prišiel neskôr, tak mohol naraziť aj na nás," povedala žena, ktorá ale nechcela uviesť meno. Hovorkyňa nemocnice Petra Petlachová povedala, že vo štvrtok by už ambulancia mala normálne fungovať.