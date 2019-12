Druhú najtragickejšiu streľbu v Česku spustil stavbár Ctirad († 42): Desivé priznanie matke

Druhá najtragickejšia streľba v českej histórii. V utorok, niekoľko minút po siedmej hodine ráno, vošiel do čakárne traumatológie v ostravskej nemocnici ozbrojený 42-ročný Ctirad Vitásek.

Bez akéhokoľvek varovania alebo požiadaviek začal strieľať nič netušiacich pacientov do hlavy. Výsledkom krvavého masakra je 6 mŕtvych, 2 ťažko zranení a 1 ľahko postrelený, ktorý môže hovoriť o zázraku, pretože ho guľka iba poškrabala na krku. Páchateľ vydržal na úteku necelé 4 hodiny, zabil sa, keď začul policajnú helikoptéru. Čo vraždeniu predchádzalo? Strelec Vitásek začal svoje besnenie o siedmej ráno v čakárni traumatologickej ambulancie na treťom poschodí Fakultnej nemocnice Ostrava. Pacientov strieľal prevažne do hláv a do krku. Podľa svedka páchateľ dokonca vymenil zásobník, čo niektorí využili na útek. Hlásenie o streľbe zaznamenala česká polícia na čísle 158 už o 7.19 ráno, na mieste činu boli prví muži zákona o necelých šesť minút.

„Bolo identifikované pracovisko, kde k streľbe došlo, páchateľ sa tam však už nenachádzal. Bol tam iba zdravotný personál, ktorý poskytoval prvú pomoc,“ uviedol riaditeľ polície moravskosliezskeho kraja Tomáš Kužel s tým, že po strelcovi začali okamžite pátrať a do akcie sa zapojili stovky policajtov. Pátralo sa po aute značky Renault Laguna s poznávacou značkou 9T5 740.

„Získali sme kamerové záznamy z nemocnice a podľa databázy obyvateľov sme identifikovali možného podozrivého. Po niekoľkých upresneniach sme aj v spolupráci s rodinou identifikovali podozrivého, ktorý bol v pohybe so svojím vozidlom. Poslal som do vzduchu dva vrtuľníky, ktoré lokalizovali vozidlo,“ dodal Kužel. Strelec sa nakoniec zabil vonku v meste Děhylov necelé 4 hodiny po čine v momente, keď sa nad ním vznášala helikoptéra. Podľa polície páchateľ ešte chvíľu žil a komunikoval. Ide o druhú najtragickejšiu streľbu v histórii Českej republiky, ktorej výsledkom sú 4 mŕtvi muži, 2 ženy a 3 zranení, z toho jeden ťažko.

Čo vieme o útočníkovi