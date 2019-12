Kolegovia z košickej nemocnice vyhrali prestížnu súťaž: Naj lekár a sestra Slovenska!

Sú najlepší a denne spolupracujú! Alena Kellnerová (43) a Marián Rošák (56) sa starajú o pacientov na košickej klinike úrazovej chirurgie v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura (UNLP) a obaja vyhrali celoslovenskú súťaž Moja sestra a Môj lekár, v ktorej 5 000 ľudí hlasovalo za najprívetivejších doktorov a sestry, s ktorými sa stretli v nemocnici.

Dvojica svorne pripomenula, že počas kariéry už pomohli tisíckam pacientov, no zakaždým ich poteší poďakovanie od vyliečených ľudí. „Nejde však len o moju prácu. Je to zásluha celého kolektívu, lebo všetci ťaháme za jeden povraz. Svedčí to o sile tohto tímu, pracoviska i celej nemocnice,“ vraví víťazka, ktorá pôsobí na úrazovke ako vedúca sestra. Alena pripomenula, že na oddelení majú v podstate pracovnú rodinu, keďže tam robí už 25 rokov.

„Desať rokov som tu ako vedúca sestra. Ocenenie si veľmi vážim a ešte viac si to uvedomím, keď na ulici stretnem pacienta a aj v civile si ma pripomenie a srdečne mi poďakuje. Na úrazovke sa totiž ocitnú náhle a zapamätajú si nás,“ dodala Kellnerová, ktorá má jedného syna a vo voľnom čase rada číta a nielen odborné knihy. Relaxuje pri turistike v prírode.

Rovnaký úspech v celoslovenskej súťaži zaznamenal aj Marián Rošák, ktorý sa na septickom oddelení intenzívne venuje pacientom s chronickými ranami a preležaninami. „Na tejto klinike robím už skoro 30 rokov a byť oceneným je naozaj príjemné. Sú za tým stovky hodín práce, ktoré nikto nevidí. Pomáha mi veľa ľudí nielen v nemocnici, ale aj v domovoch sociálnych služieb,“ uviedol skúsený doktor, ktorý vysvetlil, že rany a dekubity často bežný smrteľník ani nevníma.

„Človek tento problém vníma až vtedy, keď sa to začne týkať jeho najbližších. Často sa to len odsúva aj z pohľadu ministerstva i nemocnice. Lebo tento problém sa nerieši. Ja však bojujem aj proti veterným mlynom,“ netajil Rošák, ktorý rád oddychuje pri golfe či na lyžiach, no pracovná vyťaženosť mu to umožni len príležitostne. „Na mojej práci je najťažšia ľudská hlúposť a najkrajšie zasa uznanie pacienta. Rádovo ich totiž už boli desaťtisíce,“ uzavrel lekár.

O víťazoch rozhodli ľudia

Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov

- Vzťahy medzi pacientmi a zdravotníkmi nie sú dobré, preto sme sa aj touto formou snažili prinavrátiť ľudskosť, dobro a odbornosť, čo je pri výkone povolania lekára i sestry prvoradé. Zvyšuje to aj vzájomnú dôveru. Porota, v ktorej boli lekár, sestra, novinár a zástupcovia pacientských organizácií, vybrala po desať lekárov a sestier. O víťazoch napokon rozhodla hlasovaním verejnosť.