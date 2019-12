Zdravotný stav Fica je stabilizovaný: Raši o plánoch expremiéra, dokedy ostane v politike?

Zdravotný stav predsedu koaličného Smeru-SD Roberta Fica je stabilizovaný a zotavuje sa.

Potvrdili to ministri a podpredsedovia Smeru-SD Richard Raši a Peter Žiga. Raši dodal, že Fico bude v politike dovtedy, "dokedy bude vládať a chcieť".

"Už nie je v nemocnici, je doma. Už sa zostavuje, tlak má stabilizovaný, ale ešte to nie je v poriadku," povedal Žiga novinárom pred stredajším rokovaním vlády.

Raši pred novinármi skonštatoval, že Ficov tlak bol naozaj vysoký a zotavenie bude trvať dlhšie. "Včera som s ním osobne bol, dáva sa dokopy, určite to ešte pár dní potrvá, prídu sviatky. Má chuť a ambíciu sa znova s plnou vervou vrátiť," doplnil.

Fico pre problémy s krvným tlakom odišiel pred začatím sobotného (7. 12.) snemu Smeru-SD. Na sneme napokon ani nevystúpil, novinárom pred odchodom do nemocnice povedal, že s krvným tlakom má problém dlhodobo.

Vyjadrí sa Fico k obvineniu?

"Keď si pozriete to video, nie je na tom nič také, čo by zdokumentovalo to, čo hovorí prokurátor, že by podporoval šírenie rasizmu alebo niečo podobné," povedal Žiga novinárom pred stredajším rokovaním vlády.

Raši sa nechce vyjadrovať k Ficovmu obvineniu. "Viete, že aj predseda vlády povedal, že nebudeme sa nijako vyjadrovať a zasahovať do práce vyšetrovateľov a prokurátorov, kým to nie je ukončené," skonštatoval pred novinármi. Doplnil tiež, že poslanci Smeru-SD môžu slobodne vyjadrovať svoj názor aj v tejto súvislosti.

Vyšetrovateľ NAKA obvinil Fica z troch trestných činov. Fico sa mal podľa polície dopustiť hanobenia národa, rasy a presvedčenia, podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, a to v súbehu s trestným činom schvaľovania trestného činu.