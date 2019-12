Srdcervúci krok českej moderátorky: Nádor na mozgu priznala v priamom prenose

Bára Tlučhořová (31) je česká moderátorka známa z rádia Kiss.

Ako píše Blesk.cz, po krátkej pauze v lete sa začala počas vysielania objavovať so šatkou na hlave. To mohli fanúšikovia vidieť aj na online webkamerách rádia a mohli tušiť, že s moderátorkou sa niečo vážne deje. Teraz v živom vysielaní poslucháčom priznala, že má rakovinu.

,,To že som sa 19. júla nedostavila do rádia, bolo preto, že ma v noci odviezla záchranka, mala som epileptický záchvat. Dovtedy som pritom bola zdravý človek. Ďalší záchvat som mala aj v nemocnici, takže lekári ma poslali na magnetickú rezonanciu a na röntgen, aby zistili, či nie je napríklad niečo zlé s chrbticou,“ porozprávala Bára. Správy od lekárov boli oveľa vážnejšie. ,,Bohužiaľ, zistili, že pri rečovom centre som mala pomerne veľký nádor, ktorý musel z hlavy preč,“ vysvetlila. Ako prezradil jej kolega, Bára sa pred dôležitou operáciou, ktorej výsledok nebol istý, dokonca bola v práci rozlúčiť s kolegami z rádia. Všetkých to rozplakalo.

Tlučhořová prišla o vlasy a cez hlavu má jazvu, von teraz nevychádza bez šatky. Moderátorka naďalej podstupuje liečbu. ,,Predo mnou je ešte neskutočne dlhá cesta. Ja som optimista, rada sa smejem a takto som poňala aj svoju liečbu. Nechcem byť neslušná, takže to nebudem hovoriť, ale dôležité je sa z toho ,,nepo...“,“ povedala Bára na rádiu Kiss.