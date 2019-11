Dcéra Anička prišla o vlasy, Patrasová už má toho dosť: Rakovinu dostala kvôli svojmu otcovi!

Zbrane nezložili ani v ťažkých časoch. Anička Slováčková (24), dcéra herečky Dagmar Patrasovej (63) a hudobníka Felixa Slováčka (76), bojuje s rakovinou.

Už v minulosti si našla v ľavom prsníku hrčky, boli však nezhubné. Tentokrát sa jedná o nádor zhubný. Anička kvôli chorobe stratila korunu krásy. ,,Prišla som cez víkend o časť vlasov. V pondelok som to teda oholila kompletne, keď za mnou prišli moji najbližší a oholili mi to... Bolo to na moju psychiku dosť drsné,“ priznala v rozhovore pre extra.cz herečka a speváčka. Holú hlavu prekrýva šatkou.

Mladá žena podstupuje chemoterapie. ,,V januári ma čaká ďalšia fáza. Ja presne neviem, čo sa bude diať. Záleží dosť na tom, ako zaberie aktuálna liečba. Hovoriť preto v budúcom čase je veľmi zložité,“ povedala. K svojej liečbe sa však snaží pristupovať optimisticky a dokonca neplánuje ani poľaviť v pracovných aktivitách.

Extra.cz zistil, že Aničkina mama Patrasová má jasný názor na to, prečo mladé dievča dostalo rakovinu. ,,Prečo si myslíš, že to má? Z neustálych nervov s otcom. Keď sa verejne ťahá s nejakou, ktorá je rovnako stará ako jej brat... Obe deti sú od začiatku so mnou a snažili sa otcovi dohovoriť, ale márne,“ povedala svojmu známemu herečka.

Felix Slováček má od roku 2015 milenku, výtvarníčku Luciu Gelemovú (36). Hoci sa s ňou už ukazuje na oficiálnych akciách a prezentuje ju ako svoju partnerku, s manželkou sa rozviesť odmieta.