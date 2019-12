Sexblogerka otvára mužom oči: Prečo s vami vaše manželky nechcú spať!

Prečo ženy v dlhodobom partnerskom či manželskom vzťahu odmietajú intímny styk?

Sexblogerka Nadia Bokody z Austrálie na svojom YouTube kanáli tvrdí, že dôvodom nie je strata libida, ako si mnohí mylne myslia. ,,Nejde o stratu libida, ale o to, že žena stratí chuť mať sex s tým konkrétnym jedným partnerom,“ myslí si. Skutočnou príčinou je podľa nej nuda - mužove techniky v posteli jednoducho prestanú byť pre ženu zaujímavé. Podľa nej je práve toto príčinou existencie vzťahov, ktoré sú ochudobnené o sex - teda kde spolu partneri spávajú najviac osemkrát ročne.

"Mužské a ženské túžby fungujú úplne inak. Muži očakávajú, že ich partnerky sú vzrušené rovnakým spôsobom a rovnako často ako oni sami. Keď sa tak nestane, môžu veľmi nesprávne predpokladať, že žena jednoducho nemá chuť," vyhlasuje Nadia. Ženy sa začnú sexuálne nudiť oveľa rýchlejšie ako muži. Ak s nimi v spálni robíte stále to isté, rýchlo stratia záujem. Podľa nej je dôležité, aby muži skúšali veci okoreniť.

Pre tých, ktorí nevedia, ako na to, má Nadia niekoľko tipov. "Nezačínajte predohru hodinu-dve pred sexom, ale rovno 24 hodín. Myslím tým, že vzrušenie a očakávanie treba budovať aj bez dotykov a vyzliekania. Keď odchádza do práce, schmatnite ju a dajte jej hlboký vášnivý bozk. Je to veľmi efektívne a ženu to nabudí. Do práce jej potom pošlite pikantnú správu. Opíšte jej napríklad, čo ste s ňou v posteli naposledy robili," radí youtuberka. Až 70% žien potrebuje na vyvrcholenie stimuláciu klitorisu, no je vhodné zapojiť aj bod G. Pre lepší prístup k nemu skúste svojej žene podložiť zadok vankúšom. Nadiine videá odoberá 179-tisíc ľudí.