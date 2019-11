Muž nechtiac otvoril balík patriaci susedovi: Jeho perverzný obsah by šokoval aj vás

Cody Wanamaker našiel pred svojím domom balík. Predpokladal, že bol adresovaný jemu, a tak ho vzal dovnútra.

K 27-ročnému mužovi z Lancasteru v Pensylvánii sa náhodne dostal balík určený pre suseda. Cody Wanamaker zostal v šoku po tom, čo sa vysypal jeho obsah a našiel umelý penis.

Cody tvrdí, že nikdy nehovoril so susedom, ktorý bol určený ako príjemca sexuálnej hračky. „Prišiel som domov z práce a balík bol na prahu. Nemal som okuliare, tak som si myslel, že je určený pre niekoho z mojej domácnosti. Zobral som ho a jeho dno sa prepadlo. Keď som to uvidel, zastal som a díval sa na to ako na peklo. Bolo to také veľké. Veľmi vtipné," zdôveril sa Cody po tom, čo z balíka vypadol veľký 36-centimetrový umelý penis.



Najtrápneší moment nasledoval až potom, keď sa chcel Cody uistiť, či balík skončil tam, kde mal. „Bál som sa, že budem musieť ísť k susedom a povedať im, že som nechtiac otvoril ich balík s penisom, pretože som nemal okuliare.dodal.„Dodal som to susedovi na zlej strane. Videl som ich, ako s ním kráčajú späť," hovorí muž so smiechom.dodal na záver. Napokon však sitácia Codyho preslávila, nakoľko príspevok, s ktorým sa podelil s verejnosťou, má už viac ako 10 000 zdieľaní.