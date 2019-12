Tréner DAC to po prehre so Slovanom nezvládol: Aj tak ťa nahradí Weiss, provokoval Kozáka

Tréneri si nič si nedarovali!

Ostro sledovaný šláger mesiaca medzi DAC Dunajská Streda a Slovanom Bratislava priniesol triumf belasých 2:1. Slovan má tak na čele tabuľky slušný 10 bodový náskok a stal sa majstrom jesennej časti Fortuna ligy.

Zápasy medzi Slovanom a DAC bývajú vždy vyhrotené. Či už na ihrisku, alebo na tribúnach. Tentokrát to však najviac iskrilo medzi koučami oboch tímov. Nemec Peter Hyballa si s Jánom Kozákom mladším vymieňali štipľavé odkazy, ktoré zachytila aj kamera RTVS. Podľa televízie mal Hyballa povedať Kozákovi, že ho aj tak nahradí na lavičke Vladimír Weiss. Incident potvrdil aj bratislavský klub, no správy o Weissovi dementoval.

„Dementujem tvrdenia o tom, že by mal Jána Kozáka ml. nahradiť Vladimír Weiss alebo akýkoľvek iný tréner. Nemáme záujem o iného trénera, keďže súčasný realizačný tím má moju plnú dôveru. Tréner DAC však má čiastočne pravdu. Skutočne máme záujem o Weissa, avšak o Vladimíra Weissa mladšieho v pozícii hráča. Neviem odkiaľ má tréner DAC takéto informácie a prečo má potrebu cez zápas takto provokovať nášho trénera. Každopádne, trénerovi DAC prajem všetko dobré k nedávnym narodeninám, snáď dnes dostal pekný darček,“ povedal generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml pre klubový web.

Hlasy trénerov (TASR):

Peter Hyballa, tréner Dunajskej Stredy: "Gratulujem Slovanu k víťazstvu, má naozaj veľmi kvalitný tím. Ja som však hrdý na svojich hráčov. Boli sme v úvode lepším tímom. Nás trápia zranenia, museli sme siahnuť po mladých hráčoch. Slovan nás potrestal v tom, čom je dobrý, teda po rýchlych protiútokoch. Snažili sme v druhom polčase vyrovnať, ale Slovan má naozaj skvelé protiútoky. Ale myslím si, že pri ich druhom góle bol faul na nášho hráča."



Ján Kozák ml, tréner Slovana: "My sa tešíme z víťazstva, to je pre nás najdôležitejšie. Mali sme náročný program, máme desaťbodový náskok, takže som spokojný. Hráči si zaslúžia obrovskú pochvalu. Čakal by som však viac rešpektu od trénera hostí, ktorý kŕmi médiá výhovorkami ako havária autobusu, potom hráči, rozhodcovia. Urobte si závery sami."