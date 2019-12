United triumfovali v bitke o mesto: Manchester je červený!

Futbalisti Manchestru United zvíťazili v sobotnom 16. kole anglickej Premier League na ihrisku mestského rivala Manchestru City 2:1.

United sa vďaka triumfu dostali v tabuľke na piate miesto s 24 bodmi, tretí Citizens s 32 bodmi strácajú na lídra FC Liverpool už 14 bodov.

Zverenci Oleho Gunnara Solskjaera majú dobrú formu, v sobotňajšom derby nadviazali na stredajší domáci triumf 2:1 s Tottenhamom Hotspur.

Do vedenia ich na Etihad Stadium poslal v 23. minúte po premenenej penalte Marcus Rashford, keď ho predtým fauloval Bernardo Silva. Ten istý hráč mal ďalšiu šancu o štyri minúty neskôr, ale spoza šestnástky trafil len brvno. O dve minúty po tom však presne namieril Anthony Martial. Hostia si držali dvojgólový náskok do 85. minúty, potom sa po rohovom kope dostal ku zakončeniu hlavou Nicolas Otamendi, ale ten už iba zmiernil prehru zverencov Pepa Guardiolu. Pre úradujúceho majstra to bola štvrtá prehra v ligovej sezóne.

Manchester City - Manchester United 1:2 (0:2)

Góly: 85. Otamendi – 23. Rashford (z 11 m), 29. Martial