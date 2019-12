Černák sa konečne trafil: Brankára Minnesoty zaskočil strelou švihom

Konečne sa trafil. Slovenský obranca v službách Tampy Bay Erik Černák (22) otvoril skóre nočného zápasu NHL proti Minnesote.

Neskôr pridal aj asistenciu, no z víťazstva sa netešil, jeho tím prehral na domácom ľade 4:5.

Černák sa trafil už po 112 sekundách, keď strelou švihom prekvapil brankára Alexa Stalocka.

Košický rodák strelil vôbec prvý gól v rovnovážnom stave v sezóne, jeho prvý presný zásah bol v otváracom zápase Tampy Bay v sezóne ešte 3. októbra proti Floride, keď pečatil výsledok 5:2 zásahom do prázdnej bránky. Proti Minnesote sa 22-ročný tvrdý obranca prezentoval aj presnou prihrávkou Alexovi Killornovi, ktorý v 44. min vyrovnal na 4:4.

"Začali sme dobre a rýchlo sme išli do vedenia. Minnesota však potom strelila tri góly a v ďalšom priebehu zápasu to už bolo pre nás veľmi ťažké. Podarilo sa nám síce zmazať dvojgólové manko, no potom prišla za stavu 4:4 chyba, ktorú súper potrestal," povedal Černák pre oficiálny web profiligy. Minnesota natiahla víťaznú šnúru na päť stretnutí.