V Spišskej Novej Vsi sa TOTO nestalo už vyše 200 rokov: Aha, kto sa stretol pri neobyčajnej výstave!

Jedinečná a vzácna! Taká je kolekcia 23 obrazov z konca 18. storočia, ktoré sa podarilo zreštaurovať. Ide o pôvodných richtárov 16 miest a ďalších hodnostárov, ktorých namaľoval neznámy autor.

V Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi sú na obdiv po dlhých rokoch vôbec prvýkrát. Na počesť 245. výročia vzniku bývalej provincie, označovanej aj malá Európska únia, si ich uctili aj súčasní nástupcovia slávnych spišských miest.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Historik tohto múzea Miroslav Števík Novému Času potvrdil, že Provincia 16 spišských miest vznikla 4. novembra 1774 z rozhodnutia cisárovnej Márie Terézie a teraz si pripomíname už 245. výročie. Po vyše 200 rokoch sa tak pri obrazoch svojich predchodcov stretli aj súčasní primátori a starostovia z tohto regiónu. "Trvala do roku 1876 s dvoma malými prestávkami. Prvé voľby hodnostárov sa uskutočnili práve v tomto provinčnom dome a noví richtári miest z tohto obdobia boli zvečnení na obrazoch, ktoré boli v zlom stave a skončili v depozite. Celú kolekciu po reštaurovaní 19 obrazov, čo stálo takmer 93-tisíc eur a trvalo zhruba štyri roky, možno vidieť na jednom mieste až teraz," povedal historik.

Autora obrazov doteraz nezistili, no zbierka sa rozširovala. "Prvú skupinu zrejme maľoval jeden maliar, lebo v roku 1775 ani nestihol zvečniť všetkých richtárov. Pokračoval aj v nasledujúcom roku, hoci medzitým už v niektorých mestách mali iného richtára. Napríklad popradský richtár a aj ďalší dvaja svoju pozíciu zastávali až v nasledujúcom roku po vzniku provincie," dodal Števík. Maliar sa podľa neho nemusel ponáhľať, lebo budova sa dva roky rekonštruovala na spomínaný provinčný dom a až záznam z roku 1777 uvádza celú zbierku!

Historická hodnota sa dá vyčísliť len ťažko, lebo šľachtici sa nechávali zvečňovať často, no v tomto prípade a v jednom období išlo o jedinenčnú spoločnosť richtárov aj takých vtedajších sídiel, ktoré mali len do 400 obyvateľov. Za iných okolností by sa teda na obraze asi nevyskytli. Pavol Bečarik, súčasný primátor Spišskej Novej Vsi, povedal: "Je to inšpirácia aj pre nás, lebo naši predchodcovia už pred takmer štvrť tisícročím ukázali jednotu. My dnes, žiaľ, máme Spiš rozdelený. Pracujeme však na tom, aby sme sa dali dokopy a spolupracovali najmä v oblasti dopravného spojenia, ale aj rozmachu cestovného ruchu."

Viac o provincii

Provincia 16 spišských miest bol samosprávny celok spišských miest v rokoch 1774 až 1876. Uhorská kráľovná Mária Terézia rozhodnutím potvrdila týmto mestám staré privilégiá a štatútom im určila vlastnú samosprávu. V politických záležitostiach bola Provincia priamo podriadená Uhorskej miestodržiteľskej rade, v hospodárskych a finančných otázkach Uhorskej kráľovskej komore. Na čele Provincie stál volený gróf, ktorému v správe pomáhali traja prísediaci, notár a právny zástupca. Provincia mala provinčný súd, vlastný erb a pečať. Jednotlivé mestá si volili richtára, prísažných, notára a mestskú radu. Tvorili ju tieto mestá - Ľubica, Spišská Nová Ves, Spišské Podhradie, Spišské Vlachy, Spišská Belá, Spišská Sobota, Veľká, Poprad, Matejovce pri Poprade, Tvarožná, Stráže pod Tatrami, Vrbov, Ruskinovce, Stará Ľubovňa, Hniezdne a Podolínec.