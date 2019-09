Karanténna stanica v Spišskej Novej Vsi čelí vážnym podozreniam: Predali Džokera z útulku na psie zápasy?!

Vážne obvinenia! Mnohí obyvatelia Spišskej Novej Vsi dlhodobo poukazujú na hrubé zaobchádzanie so štvornohými miláčikmi v karanténnej stanici a najnovšie sa objavujú aj podozrenia z obchodovania s nimi či ich účasťou na nelegálnych psích zápasoch.

Jedným z príkladov takýchto nekalých praktík je fotka začipovaného bulteriéra Džokera, ktorého spoznali v jednej z osád aj s nastriekanou ružovou farbou na srsti. Práve toto označenie naznačuje, že mal byť účastníkom zakázaných psích bitiek. Jeho telo sa doteraz nenašlo...

Karanténna stanica s útulkom funguje už približne 13 rokov. „Keďže vznikol istý chaos a nemal práve najlepšie meno, prijal som novú vedúcu, aby tam urobila poriadok aj v evidencii, ekonomike a postupe zamestnancov,“ povedal pre Nový Čas primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarík a dodal: „Dopočuli sme sa kadečo, ale chýbajú dôkazy. Keď budú, tak prijmem radikálne kroky.“ Otvoriť galériu V útulku mali v pondelok sanitárny deň. Zdroj: add Nová vedúca útulku Daniela Dzurňáková potvrdila, že tam prišla urobiť poriadok. Vo funkcii je od apríla. „Tlak zvonku, že tu niečo nie je v poriadku, bol značný. Neviem, či sa so psami obchodovalo, alebo nie, ale je známy prípad bulteriéra Džokera, ktorý bol očipovaný. Priniesli ho do útulku, ale nezaregistrovali. Neskôr ho zachytili v osade skrvaveného a s farbou na srsti. Jeho telo však nie je,“ prezradila Novému Času Dzurňáková.

Naznačila, že postriekanie farbou je typické pre psy, ktoré sa zúčastňujú na nelegálnych zápasoch. Pod jej vedením všetkých havkáčov čipujú a registrujú, no ona sama na všetky odchyty nechodí. „Keď prídeme na veterinu k lekárom alebo do osád, počúvam reči, či nesieme psy na kšefty. To je zvláštne, nie?“ uzavrela Dzurňáková.