Školák na východe Slovenska udrel päsťou vodiča autobusu: Vystrašení šoféri sa búria

Na týchto spojoch už odmietajú jazdiť! Na problémovej linke zo Spišských Vlách do Žehry (okr. Spišská Nová Ves) iba 14-ročný cestujúci udrel šoféra linkového autobusu a spôsobil mu tržné zranenie. Stalo sa to pri vystupovaní na zastávke v osade Dobrá Vôľa. Polícia už prípad rieši.

Skúseného vodiča museli ošetriť v nemocnici na chirurgii, no nie je práceneschopný. Napriek tomu tento incident vyšetruje polícia, čo potvrdila košická krajská hovorkyňa Lenka Ivanová. „Bolo začaté stíhanie pre trestný čin výtržníctva,“ dodala. A ako sa to vlastne stalo? Školákovi sa minulý týždeň vo štvrtok popoludní pri vystupovaní z autobusu zakliesnila vo dverách taška a keď vodič otvoril dvere, znenazdajky dostal päsťou do tváre.

Riaditeľ divízneho závodu prepravcu Ľubomír Pastiran pre Nový Čas uviedol, že k incidentu prišlo pri návrate žiakov zo školy domov. „Útočník ušiel, no spoznali ho. Táto linka bola a aj stále je dosť problémovou. Incidenty sa na tejto tzv. školskej linke opakujú takmer denne, hoci napadnutie vodiča je tohto roku vôbec prvé,“ vysvetlil. Keďže útoky a agresivita cestujúcich, ktorí sú nezriedka mladiství, stúpajú, prepravca už informoval obec, že situácia je vážna a vodiči odmietajú jazdiť na týchto spojoch.