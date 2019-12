Veľmi smutné priznanie Slovenky, ktorá pracuje v škôlke: Bojím sa, čo za generáciu vyrastie

Rodičia, spamätajte sa! Slovenka bije na poplach, s výchovou detí to ide dolu z kopca.

Žena zverejnila dlhý text na Priznaniach žien na Facebooku, v ktorom rodičom vytýka ich (ne)výchovu. Prečítajte si priznanie učiteľky a štvornásobnej matky, ktorej dali mnohé ženy za pravdu.

"Ahojte. Chcela by som sa trošku vyrozprávať. Mám doma 4 deti, dve v škôlke a dve na základnej škole na 1. stupni. Pracujem ako učiteľka v materskej škole. Trošku ma zaráža dnešná výchova, kedy sú deti lakomé, sebecké, nevedia si požičať hračky, podeliť sa s ničím. Vraj preto, že im mama povedala, že nemusia, keď nechcú.

Ďakujem mojim rodičom za ich výchovu a ďakujem za to, že sa niekedy z detí nevychovávali ľudia bez chrbtovej kosti. Bojím sa už teraz, čo za generáciu z nich vyrastie a ako budú vychovávať svoje deti.

Mamičky, dávate deťom super príklad. A nie, nie som super matka. Tiež mám svoje chyby a moje deti nie sú dokonalé, ale majú nejaké mantinely, ktoré nemôžu prekročiť, lebo vedia, že bude zle. Možno tento príspevok niektoré z vás vytočí do vývrtky, ale to iba tie, ktoré sa v ňom uvidia.

Nehnevajte sa, ale deti treba od útleho malička učiť sa správať na verejnosti, veľa im vysvetľovať, čo je dobré, čo je zlé, čo sa robí, nerobí. Keď prídeš do obchodu, musíš najprv zaplatiť a potom môžeš jesť. Pre rýpalky, mojim deťom som nikdy nič nedala zjesť skôr, než by som to nezaplatila a výhovorky typu, keby si mala moje dieťa, tak by si mu radšej zapchala hubu, neberiem. Chodila som, aj chodím nakupovať so všetkými deťmi naraz a vedeli, že dokiaľ neprídeme k pokladni, tak im nič zjesť nedám. Namiesto toho, som im nosila vždy niečo v taške, aby sa zatiaľ zabavili, napríklad knižku, hračku a podobne. Nebojte sa, nezomrú vám od hladu za pol hodinu, kým si nakúpite. Treba ich zabaviť niečím iným. Tak isto som im nosila vodu z domu, takže ani od smädu nezomreli. A to môžem povedať, že nemám teda ani ja nejaké pokojné deti, ale vysvetľovala som im to od začiatku.

Deti veľa pochopia, nepodceňujte ich. Takže bez výhovoriek, keď to zvládnem ja so 4 deťmi, tak aj vy s jedným údajne vrešťajúcim deckom, lebo si vydobýja všetko, čo chce a vy mu to hneď, ako zapíska, všetko dáte.

Predtým, ako nastúpia do škôlky, naučte ich držať lyžičku a poriadne stolovať. Mali by byť samostatnejšie, nerobte všetko za ne, myslím, že bundu si už zvládnu obliecť. A nie, my ich v škôlke nekŕmime. Musia sa naučiť jesť samy, lenže to ich máte učiť vy. My im maximálne tak pokrájame mäso, keď je treba. Mnoho detí nemá potuchy, ako sa umývajú zuby, že po wc, pred jedlom a keď prídeme zvonku si treba umyť ruky. Nemajú hygienické návyky. Toto všetko je hanba vás rodičov.

Musíte si uvedomiť, že máme v triede viac detí a nie len to vaše jedno, ktoré máme učiť to, čo už malo dávno vedieť z domu. My presne vidíme, ktoré dieťa je ako vychovávané a ktorému rodičia dovolia všetko. Zažila som situácie, keď prišiel po dieťa rodič a dieťa si zmyslelo, že nepôjde ešte domov. Začalo kopať do matky a ona sa tomu smiala. Že toto je u nich doma normálne. Vážne? Mne to ako normálne naozaj nepríde.

Niektoré deti nepoznajú ani žiadne hry. Keď sa ich spýtate, ako sa doma s rodičmi hrajú, tak vám povedia, že nijako, ja sa hrám na telefóne. Mamu, tata so mnou nebaví sa hrať. Hm, smutné. Načo ste si potom tie deti robili? Niektorí by sa mali naozaj zamyslieť, keď nechcú mať z detí prázdnych ľudí..."