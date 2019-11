Slovenka naložila chlapom, ktorí po tridsiatke stále bývajú v mama hoteli: Jej príbeh sa stal hitom

Nedávala si servítku pred ústa. Slovenka povedala narovinu to, čo si o mamičkiných maznáčikoch myslí.

Aj vy ste sa už stretli s takým mužom? Má po tridsiatke, no stále býva u rodičov, necháva sa obsluhovať svojou matkou a nemieni sa z detskej izby odlepiť. Prečítajte si skúsenosť ženy, ktorej text si na Priznaniach žien na Facebooku vyslúžil takmer 2-tisíc lajkov.

"Zdravím všetkých mamičkiných maznáčikov, ktorí ani po tridsiatke nedokážu prestrihnúť pupočnú šnúru. Uvediem príklad... Kamarát ma volal na koncert, vstupenka stála viac ako sto éčiek. Vravím, že určite nepôjdem, keďže som samoživiteľka, splácam byt, živím dieťa, mám auto a klasické mesačné výdavky, nesiahnem po finančnej rezerve. Ironicky sa mi posmieval, vraj on si to môže dovoliť, keďže nemá žiadne "záväzky". Isteže 35-ročný chlap, ktorý stále visí na matkinej sukni, si to "môže" dovoliť. Doma full servis, snáď ani "nájomné" neplatí. Je mi trápne a smiešne, ako sa môže porovnávať so mnou. Neviem, čo je to za dobu. Mamánci sedia doma v teplúčku a nevedia nič vybudovať, o nič sa postarať. Takže, všetka česť chlapom, ktorí majú "gule" a v živote sa snažia byť chlapmi a nie stále cicajú mamičku."