Slovenka zverejnila fotku dámskej skúšobnej kabínky: Z reakcie zamestnankyne obchodu vás napne

Nemohla si to nechať pre seba. Slovenka zverejnila fotku neporiadku v dámskej skúšobnej kabínke, aby tým ženám prehovorila do duše.

Táto fotografia nie je dobrou vizitkou pre nežnejšie pohlavie. Určite ste sa s tým stretli aj vy, keď ste si v obchodoch skúšali oblečenie - vojdete do kabínky a tam neporiadok po vašej predchodkyni.

"Ženy, povedzte mi, to aj vy nechávate v kabínkach po sebe takýto hnoj alebo si tie veci dokážete normálne prevrátiť, dať na vešiak a zavesiť ich, či len ja som divná? Hanbila by som sa toto po sebe nechať, zobrať 10 vecí a nechať takto poprevracané... Fuj," znela výčitka ženy, ktorá sa takýmto spôsobom snaží prehovoriť neporiadnym dámam do duše.

Do diskusie sa zapojila aj žena, ktorá má podobné skúsenosti - bývalá zamestnankyňa obchodu, ktorej spomienky však na tento neporiadok v kabínke nemajú. "Robila som v obchode a, bohužiaľ, toto robia prevažne ženy. Takúto humus je ešte slabý odvar. Raz som v kabínke na dlážke našla použitú vložku. Alebo som našla použitú spodnú bielizeň s čoko prekvapením, ktorú si zákazníčka vymenila za novú - ukradnutú... Dokým som v takom obchode nerobila, ani som netušila, čo všetko tam treba robiť," napísala Simona.