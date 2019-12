Misska a podnikateľka Kralevich čelí vyhrážkam smrťou: Prenasledujú ma a zabili mi psa!

Ako v najhoršom sne! Tak sa cíti finalistka súťaže krásy, módna návrhárka a podnikateľka Daniela Kralevich (34). Kráska totiž čelí nepochopiteľnému prenasledovaniu.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

To však rozhodne nie je všekto! Neznámy človek jej poslal správu s vyhrážkou smrti. Brunetka tak prežíva ťažké dni plné strachu, v ktorých sa bojí o vlastný život. Pre nepríjemnosti, z ktorých naskakuje husia koža, si musela dokonca najať ochranku. Všetko sa vystupňovalo len pred pár dňami, keď jej niekto zabil milovaného psa. Kralevich opísala Novému Času situácie ako vystrihnuté z kriminálky...

Peklo, ktoré momentálne prežíva finalistka Miss Universe 2003 a úspešná podnikateľka Kralevich, začalo pred niekoľkými mesiacmi. Na jej pozemok vstupovali neznámi ľudia. „Preskakoval plot. Bol útly, celý v čiernom, na hlave mal kapucňu. Ďalší stál o pár dní na to v lese.“ Minulý týždeň musela čeliť opakovane nepríjemnej veci, z ktorej mrazí. „Nejaký muž pozoroval môj dom z lesa. Stál za stromom asi sedem metrov od plota. Bez pohybu skoro tri hodiny,“ opisuje situáciu Kralevich. O emóciách, ktoré ňou lomcujú, hovorí len ťažko. „Bol už podvečer, zhasla som svetlo a postavila som sa k stene vedľa okna, tak, aby ma nevidel. Nič príjemné to nie je,“ priznala šokovaná Daniela, ktorú to najhoršie ešte len čakalo.

Prišla o psa

Situácia, ktorú momentálne prežíva misska, jej dáva poriadne zabrať. Nielenže je terčom vyhrážok, neznámy páchateľ dokonca siahol na život jej domáceho miláčika. „Keď ma sledoval muž z lesa, v dome som bola len so psom. Pár metrov odo mňa stál psychopat, ktorý od prvej chvíle zjavne vedel, čo robí.“ V pondelok však o svojho psa prišla. Niekto ho totiž podľa jej slov neľútostne zabil. „Pri pitve sa preukázalo, že ho niekto zabil ostrým predmetom zabaleným v nejakej potrave, ktorý mu prerezal pažerák. Bol pre mňa ako moje dieťa, ktoré nemám,“ hovorí so slzami v očiach Daniela. Po mačke, či jeseterovi v jej jazierku, je to tak ďalší miláčik, ktorý ju opustil vinou cudzích ľudí. Kralevich sa preto obracia na všetkých ľudí s prosbou – ak majú nejaké informácie ohľadom úmrtia jej psíka, aby ju kontaktovali na sociálnych sieťach. „Potrebujeme overené informácie. Som ochotná zaplatiť za to desaťtisíc eur,“ dodala.

Otvoriť galériu Zdroj: Infografika Nového Času

Šokujúce správy

Podnikateľka si prenasledovanie svojej osoby nevie vysvetliť a ako priznala, netuší, prečo by jej chcel niekto ublížiť. S tlakom a nepríjemnosťami sa začala stretávať iba nedávno, odkedy sa venuje bio projektu pre deti, ktorý buduje na bratislavských Zlatých pieskoch. „Zatiaľ si môžem len myslieť, a to je dovolené. Bude závisieť, či sa mi potvrdia podnikateľské aktivity, alebo osobný záujem,“ priznáva Daniela. Stále však verí, že peklo, ktoré prežíva, skončí. Vrcholom boli totiž SMS správy, ktoré naháňajú skutočne strach.

„Bolo tam napísané – život alebo smrť. S tým, že túto vetu mi zopakovali aj po zdvihnutí mobilu. Po nociach mi volajú súkromné čísla,“ hovorí Daniela. A ako sa zdá, vyhrážky sa napĺňajú na jej miláčikoch, ktorí už pri nej nie sú. „Prerazený plot s pníkom, ktorý sme nevedeli zodvihnúť traja, v čase, keď mal spadnúť, vyplo práve 2 kamery, ktoré to mali v zornom uhle. Kamier mám 14. Všetky ostatné snímali. Na zarúbni vstupných dverí mám stopy po páčení, a to, že príde auto do slepej ulice v noci, zo zadnej strany buchnú dvere, počuť len šuchot po listoch v lese a po pol hodine opäť nastúpia a odídu, sú len minimálne veci, ktoré sa tu dejú,“ odhaľuje ďalšie detaily zo svojho života v strachu.

Smrť Violy

Pre strach si Daniela musela najať ochranku. Šokujúci je pritom aj fakt, že sa tieto veci dejú práve v období, keď krajinu paralyzovala správa o tragickej smrti Violy Macákovej († 34). Kralevich sa s Violou síce poznala, no spojitosť v tom nevidí. „Hýbali sme sa v šoubiznise, ale moje kruhy sa po čase začali formovať aj iným smerom, kde som presvedčená, že pojítko by sa hľadalo len veľmi ťažko,“ uzavrela kráska.