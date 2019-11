Monika Potokárová († 27): Trpela aj v SND?! Aké sú skutočné vzťahy hercov?

Tajomné rozhodnutie rodiny! Smrť talentovanej herečky Moniky Potokárovej († 27), ktorá si siahla sama na život, otriasla celou krajinou.

Slovenské národné divadlo pred pár dňami potvrdilo, že posledná rozlúčka s členkou Činohry SND nebude v ich priestoroch, ale v herečkinom rodisku. Za týmto pomerne nevinným vyhlásením však môžu byť podľa našich informácií vážnejšie dôvody, ktoré dávnejšie názorovo rozdelili hercov v tejto kultúrnej inštitúcii na dva tábory. To, že v divadle panuje už niekoľko mesiacov napätá atmosféra, otvorene potvrdila aj herečka Zuzana Fialová (45), ktorá kolegom venovala veľavravný odkaz.

Náhla, nečakaná, žiaľ, aj dobrovoľná smrť Moniky Potokárovej († 27) vyvolala u jej najbližších a priateľov obrovský smútok. O to väčší, že nikto si jej predčasný odchod nevie vysvetliť. Isté zatiaľ je len to, že účinkovala až v dvanástich divadelných predstaveniach a stvárňovala veľmi náročné úlohy.

Pracovná vyťaženosť mladej umelkyne však išla ruka v ruke aj s napätou atmosférou v SND, ktorá sa prudko zmenila najmä v septembri po odvolaní Michala Vajdičku, vtedajšieho šéfa Činohry SND. Zatiaľ čo jedna skupina hercov sa tvrdo postavila na jeho obranu, druhá skupina jeho odchod, naopak, privítala, prípadne k Vajdičkovi zaujala neutrálny postoj.

K druhému názorovému táboru mala patriť aj talentovaná Monika.uviedol zdroj Nového Času z okolia herečky, ktorá život zasvätila divadlu a ani v najťažších chvíľach nehľadala výhovorky a postavila sa hrdo na dosky, ktoré znamenajú svet. Neunikala na komerčné nakrúcania do seriálov a nikdy neuprednostnila filmové nakrúcanie pred atmosférou divadla. Nepotrebovala úľavy od žiadneho riaditeľa, lebo skutočný zmysel života videla naozaj v divadle.

Toxická atmosféra

K aktuálnym pomerom v divadle sa vyjadrila aj dlhoročná členka Činohry SND Zuzana Fialová. Aj ona má mať blízko k skupine, do ktorej patrila Monika. „Od septembra je situácia v divadle, veľmi diplomaticky povedané, toxická,“ hovorí otvorene Fialová a posiela svojim kolegom skutočne silný odkaz: „Samotné povolanie vo svojej podstate nie je úplne najbezpečnejšie a najprirodzenejšie a možno by mohlo byť odkazom tejto tragickej udalosti aj to, aby sme slovám rešpekt a láska vrátili ich pôvodný obsah,“ povedala s veľkým smútkom v hlase herečka, ktorá tak reagovala na otázky, ako hodnotí aktuálnu situáciu a vzťahy medzi kolegami v divadle s ohľadom na to, že Monika nepatrila k zástancom bývalého šéfa Činohry SND.

To, že herečku trápilo dianie v SND vedeli viacerí.Pritom len konečne dostala po sérii veľkých rol raz voľno. Ale Monika to vnímala inak. Preto ju mrzelo a rozčuľovalo všetko to, čo sa dialo v zákulisí SND v poslednom období. Ale aj v tom si zachovala pevnú chrbticu.

Pristúpila k tomu rovnako ,monikovsky´,“ píše člen skupiny divadelných profesionálov – kritikov a kritičiek divadelného umenia na stránke internetového časopisu mloki.sk. Pravdou je, že Monika situáciu v divadle riešila. ,,Áno, hovorila napríklad aj so mnou, bola napokon členkou môjho umeleckého poradného zboru a o umeleckých aj mimoumeleckých problémoch divadla sme sa rozprávali veľmi otvorene,“ povedal šéf Činohry SND Peter Kováč a viac to rozvádzať nechcel.

Rodina smúti

Fialová však, pochopiteľne, nie je jediná, ktorá vie o týchto naštrbených vzťahoch medzi hercami a napätej atmosfére. „O tom, že Monika trpela napätou atmosférou v práci, vedela aj jej najbližšia rodina,“ dozvedeli sme sa z Monikinho okolia. Práve tento smutný fakt mohol zohrať významnú úlohu v tom, že herečkina rodina nesúhlasila s tým, aby sa posledná rozlúčka konala v divadle. Tragický odchod milovanej dcéry a sestry si však nevedia vysvetliť.

„Monika ešte v sobotu hovorila s mamou, aby jej objednala žehličku. A hovorila s rodičmi aj deň pred tragédiou. Možno je za tým niečo iné, ale nevieme čo,“ povedala Novému Času zdrvená Monikina sestra Erika. Nový Čas, čo sa týka atmosféry v divadle a Monikinho postoja k Vajdičkovmu odchodu, oslovil aj hercov zo SND Tomáša Maštalíra, Táňu Pauhofovú, Richarda Stankeho a Gabrielu Dzuríkovú. Do uzávierky však na otázky neodpovedali. Zareagovala iba Diana Mórová, ktorá naše informácie nazvala bludmi.

Rozlúčili sa iba videom

Hoci sa posledná rozlúčka nebude konať v Slovenskom národnom divadle, Činohra SND sa rozhodla dať posledné zbohom členke Monike Potokárovej († 27) na svojom profile na sociálnej sieti. Urobila tak iba prostredníctvom približne dvojminútového videa. Pozostáva zo série fotografií z predstavení, v ktorých zosnulá herečka účinkovala, sprevádzaným smutnou hudbou.

No hoci je na nich spolu s kolegami, nikto z nich vo videu nevyslovil jediné slovo, či spomienku na rozlúčku. Nad príspevkom je uvedený len dojemný citát od Monikinho kolegu, herca Františka Kovára: „Anjeli strážni, čo ste robili? Kde ste boli v tú osudovú chvíľu? Vy viete, že človek nepočuje, keď niekomu potichu puká srdce. Len sudičky to vedeli. Pýšili sa, koľko talentu jej nadelili, ale zamlčali jej údel človečí. Monika, zostali spomienky a v každej z nich k tebe naša láska.“