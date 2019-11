Vražda Violy († 34): Posledné SMS pred smrťou! Čo ešte odhalil jej mobil?

Šokujúcich informácií pribúda! Od nájdenia brutálne dobitej učiteľky angličtiny Violy Macákovej († 34) ubehlo už 20 dní.

Polícia aj naďalej pátra po tom, kam smerovali posledné kroky rodáčky zo Sniny. Jej mobil bol údajne naposledy lokalizovaný na Šafárikovom námestí v Bratislave, pričom krátko pred smrťou sa pravdepodobne snažila kontaktovať niektorých priateľov.

Násilná smrť krásnej mladej ženy nesmierne bolí celú jej rodinu a priateľov. Vyvoláva množstvo otáznikov, na ktoré zatiaľ márne hľadajú odpovede. Bývalý vyšetrovateľ Jozef Šátek upozorňuje na nedostatky, ktorých sa muži zákona mohli dopustiť pri vyšetrovaní ohavnej vraždy. „Na miesto išla možno len jedna hliadka. Podľa zranení bolo každému vyšetrovateľovi jasné, že išlo o útok proti životu,“ povedal Novému Času bývalý policajt.

Kontrola policajtov

Šátek si myslí, že na základe podozrenia sa vykonali potrebné úkony, ktoré však neboli dotiahnuté do konca. Svedčí o tom aj fakt, že sa polícia rozhodla pre komplexnú prehliadku miesta činu až 11 dní po tom, ako telo mŕtvej objavili. „Následkom kritiky museli urobiť prehliadku, čo je neprofesionálne,“ nechápavo krúti hlavou Šátek. Podľa jeho slov to môže mať negatívny dopad na vyšetrovanie, pretože ak sa aj podarí zistiť totožnosť páchateľa, bude ťažké mu to dokázať. „Majú chybnú metodiku a polícia pravdepodobne nenasadila zohratý tím,“ dodal exvyšetrovateľ.

Jeho podozrenie najnovšie umocnila samotná polícia. „Môžeme potvrdiť, že riaditeľom krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave bola nariadená kontrola postupu policajtov v danom prípade,“ uviedla krajská policajná hovorkyňa Veronika Slamková. Nariadenie riaditeľa vykonať internú kontrolu strážcov zákona však vytvára podľa Šáteka dojem, že spochybňuje vlastnú prácu, keďže je za svojich ľudí zodpovedný.

Žiadala o odpustenie?

Napriek rôznym špekuláciám a nedostatkom vo vyšetrovaní stále visia vo vzduchu otázniky, s kým Viola strávila posledné chvíle života. Podľa zverejnených informácií mal byť modelkin mobil lokalizovaný v noci z nedele na pondelok na Šafárikovom námestí v centre metropoly. Odtiaľ mala podľa informácií Bratislavských novín tesne pred smrťou posielať esemesky bývalým priateľom a žiadať ich o odpustenie. Otvoriť galériu Aké boli posledné kroky violy? Zdroj: anc

Dostali ich údajne minimálne štyria muži, ktorí už mali vypovedať pred vyšetrovateľom. Jeden z nich, ktorý s krásnou modelkou tvoril pred niekoľkými rokmi pár, mal z jej esemesky pocit, že ide o volanie o pomoc, na ktoré, žiaľ, už nestihol reagovať. „Polícia nemôže poskytnúť bližšie informácie vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie,“ uzavrela policajná hovorkyňa.

5 chýb vyšetrovania podľa Šáteka

1. Policajti po príchode na miesto činu prípad podkvalifikovali ako zabitie

2. Existuje podozrenie, že na miesto neprišli v zohratom tíme

3. Do 48 hodín nevykonali operatívne úkony smerujúce proti páchateľovi

4. Nevypočuli všetkých, ktorí mali nejakým spôsobom súvisieť s prípadom

5. Muži zákona prípad zatajovali pred verejnosťou