Matka hodila svoje dieťa po policajtke: Jej grimasa pri odchode zo súdu obletela svet

Nahnevaná matka, ktorá hodila svoje dieťa po policajtke, sa uškrnula pri odchode zo súdu, ktorý ju zbavil obvinení.

Boxerka Kirsty Bearsfield (24) nepôjde do väzenia, hoci policajtke spôsobila vážne zranenie krku. O prípade informuje The Sun. Obeť utrpela také vážne zranenie, že musela opustiť svoje zamestnanie. Taktiež tvrdí, že "prišla o možnosť byť matkou", pretože nedokáže ani objať svoju vlastnú dcéru.

Bearfield vzala svoje staršie dieťa k doktorke. Dieťa malo úraz, ktorý vyzeral, že nebol vytvorený nechtiac, hoci neskôr sa dokázalo, že to nie je pravda. Sociálna pracovníčka rozhodla, že obe jej deti by mali stráviť tú noc s ich otcom. Detektívka Kirsty Burnett išla oznámiť boxerke toto rozhodnutie. Tá sedela v čakárni s bábätkom na nohách. Obžalovaná túto správu nevzala dobre. S nahnevaným výrazom hodila bábätko po policajtke.

Policajtka zdvihla ruky a dieťa chytila. 13-kilogramové bábätko sa nezranilo, no Burnett zaklonila hlavu, aby nepadlo na tvár. Po tejto akcii musela navštíviť fyzioterapeuta, ktorý ju poslal k neurochirurgovi.

Magnetická rezonancia odhalila, že v spodnej časti chrbtice sa jej zasekol nerv. Žena potrebovala operáciu. Ak by sa zákrok neporadil, už by nemohla používať svoju ľavú ruku. Našťastie bola operácia úspešná. Ďalší špecialista sa jej taktiež snažil pomôcť, no Burnett stále nedokáže plne využívať svoju ľavú ruku. Na pamiatku jej ostala 15-centimetrová jazva.

Vo vyhlásení obeť tvrdí, že zranenie jej zničilo život. Nedokáže sa sama ani obliecť. V čase tejto nehody začala jej dcéra navštevovať základnú školu a ona ju nevedela ani objať. "Láme mi to srdce, keď potrebuje, aby som ju upokojila. Spýta sa, či ju zdvihnem na ruky, a ja musím povedať nie. To všetko kvôli Kirsty Bearfield."

Musela sa vzdať aj svojich záľub - horolezectva, plávania, prechádzok, dokonca si musela skrátiť účes, pretože nebola schopná udržať fén. A taktiež opustila prácu. "Nenávidím to, že sme teraz navždy prepojené. Nemyslím, že jej niekedy odpustím. Musela som opustiť prácu, v ktorej som bola dobrá. Snívajú sa mi nočné mory o tom, ako hodila svoje dieťa a čo všetko sa mohlo stať. Taktiež ma okradla o možnosť byť matkou môjmu dieťaťu, a to jej nikdy neodpustím."

Kisty Bearfield svoju vinu priznala. Mediátor Steven Garth povedal, že "dieťa bolo vo vzduchu iba na zlomok sekundy." Taktiež tvrdí, že tento prípad je veľmi nezvyčajný. Kirsty Bearfield mala ťažké detstvo, jej rodičia boli závislí na heroíne a ani jeden ju nechcel. "Zanedbávali ju a ešte ako batoľa ju dali do detského domova. Vo veku 5 rokov mala už za sebou život v 39 rôznych rodinách."

Sudca poznamenal, že sa ho dotklo, keď počul o následkoch zranenia. "No rozhodol som sa, že by nebolo správne, aby som vás zbavil slobody pre niečo, čo sa stalo pred dvoma rokmi."