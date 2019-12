Tragická smrť malého Miria neostane bez následkov: Okamžitý zásah ministerky Kalavskej

Už je v nebíčku! Po hrozných útrapách len 10-mesačný Mirio svoj boj o život prehral v sobotu okolo obeda.

Aj napriek tomu, že jediný synček Marcely (39) z Komárna prechádzal poslednými chvíľami svojho krátkeho života, zúfalú mamičku lekári na bratislavských Kramároch za ním nechceli pustiť. K svojmu milovanému drobčekovi sa dostala až v sobotu ráno. Utrpenie je o to horšie, že otec synčeka Milan je pracovne vo Švajčiarsku a nedokáže hneď prísť domov. „Neviete si predstaviť tú bolesť, ktorú prežívame,“ zmohol sa iba na pár slov. O prístup nemocnice sa bude zaujímať i ministerka zdravotníctva.

V noci z piatka na sobotu malý Mirio vyčerpaný bojom s nekrotickou enterokolitídou a rôznymi pridruženými komplikáciami, bol na tom už veľmi zle. Marcela zúfalo chcela byť pri svojom bábätku čo najdlhšie a dať mu v jeho najťažších chvíľach všetku lásku. Najmä po tom, ako jej lekár koncom týždňa pomerne necitlivo oznámil: „Už ideme do finále.“

Nešťastná mamička tvrdí, že pred dverami ÁRO (JIS), kde ležal jej synček, čakala niekoľko hodín. „Trikrát mi prišla lekárka povedať, že ma nemôžu pustiť dnu a aby som išla do svojej izby a telefonicky sa informovala o siedmej ráno,“ zadúšala sa plačom žena. „Môj Mirio zomiera, ostávajú mu už iba hodiny. Nastal u neho rozvrat vnútorného prostredia a zlyhávajú mu obličky - dialýza vraj nie je v jeho stave možná. Podľa nich môj syn zomiera - a ja nemôžem byť pri ňom, držať ho za rúčku a rozlúčiť sa?“ nechápala Marcela prístup lekárov. Jej milovaný Mirio nakoniec v sobotu okolo poludnia zomrel.

Ministerka reaguje

Na to, čo sa v nemocnici vlastne dialo, si posvieti i šéfka rezortu zdravotníctva. „Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská vyjadruje ľútosť nad daným prípadom, vedenie nemocnice požiada o vysvetlenie postupu. Pacient je pre ministerstvo prioritou, preto okrem poskytovania zdravotnej starostlivosti je dôležitý aj prístup k pacientovi či príbuzným,“ povedala hovorkyňa Zuzana Eliášová. Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) sa proti obvineniam mamičky bráni.

„Robili sme maximum pre dieťa aj matku. Lekári Detskej kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny (DKAIM) a rovnako aj vedenie nemocnice boli v stálom kontakte s matkou, pomáhali jej a spoločne dlhodobo riešili náročnú situáciu, v ktorej sa rodina ocitla,“ uviedla pre Nový Čas hovorkyňa NÚDCH Dana Kamenická. Tiež dodala, že DKAIM je špecifické pracovisko, kde rodič nemôže byť sústavne pri svojom dieťati. „Lekári sú s rodičmi v kontakte, informujú ich a môžu byť kedykoľvek, aj v noci, ak sa čokoľvek zmení, okamžite pri svojom dieťati. Tak to bolo aj v tomto prípade,“ uzavrela Kamenická.

Obaja Miriovi rodičia momentálne nemajú silu riešiť dôsledky konania zdravotníkov. Ich utrpenie je ešte o to horšie, že otec synčeka Milan je vo Švajčiarsku a nemôže hneď prísť domov. „Teraz sa necítim tak, aby som vedel odpovedať. Som vo Švajčiarsku a to sa nedá opísať. Neviete si to predstaviť, tú bolesť,“ ledva sa zmohol na pár slov zdrvený otec. Ľudia im neustále vyjadrujú podporu a zhodli sa v tom, že ak to neurobia rodičia, podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou podajú oni.

Kedy sa začali problémy?

Mirio sa narodil cisárskym rezom v 27. týždni. Bol veľmi drobnučký, vážil 1 180 g a meral 37 cm, no bolo to zdravé dieťatko. Marcela však nemala mlieko a tak jej synčekovi začali dávať umelé. Aj keď sa podľa nej u nedonosených detí preferuje na celom svete podávanie darcovského materského mlieka, čo znižuje komplikácie spojené s trávením na minimum.

Mamičke sa zdalo, že Mirio dostáva priveľa umelého mlieka, synček priberal a tak lekárom dôverovala. „Teraz vám môžem len potvrdiť to, že chlapček sa narodil vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Nových Zámkoch. Pokiaľ ide o informácie k jeho zdravotnému stavu, tak k tomu sa bez písomného súhlasu rodičov nebudeme môcť vyjadriť,“ informoval Ján Baček, hovorca nemocnice, kde sa to celé začalo.

„Na 11. deň mi ráno volali z nemocnice, že syn je vo veľmi vážnom a kritickom stave. Ešte v ten deň bol prevezený sanitkou do nemocnice v Bratislave. Od toho momentu som sa cítila ako v nekonečnom zlom sne, z ktorého sa nedá prebudiť,“ opísala Marcela svoje pocity, keď ešte netušila, že o pár dní jej jediný drobček zomrie.