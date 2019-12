Ďalší dôkaz o biede nášho zdravotníctva: Marcela nemohla pohladiť umierajúce dieťatko

Obrovský žiaľ a smútok. Zúfalý boj mamičky o život malého Miria, ktorý sledovalo celé Slovensko, sa skončil. Jediný synček Marcely (39) z Komárna odišiel v sobotu okolo obeda do nebíčka za veľmi dramatických okolností.

Malý drobček mal len 10 mesiacov. Zdrvená mamička Marcela bojovala o jeho záchranu ako lev celé mesiace, v piatok večer sa situácia úplne obrátila. Nešťastnej žene v nemocnici na Kramároch povedali, že jej milované dieťatko umiera, ale ako tvrdí, nechceli ju za ním ani pustiť. Tak veľmi s ním chcela stráviť celú noc a hladkať ho v najťažších chvíľach agónie. Do rána ju nechali pred dverami oddelenia, kde už odratúvali posledné minúty života malého anjelika. Marcela hovorí, že sa k nemu dostala až ráno, keď už jej pokladíku nebolo pomoci.

V noci z piatka na sobotu bol malý Mirio vyčerpaný bojom s nekrotickou enterokolitídou a rôznymi pridruženými komplikáciami na tom už veľmi zle. Marcela chápala, že nastáva koniec. Zúfalo chcela byť pri svojom bábätku čo najdlhšie a dať mu v jeho najťažších chvíľach všetku lásku. Najmä po tom, ako jej lekár koncom týždňa pomerne necitlivo oznámil: „Už ideme do finále.“ Jej chlapčekovi už ostávalo len pár hodín života...

Nepustili ju k nemu

„Čakala som niekoľko hodín pred dverami ára, kde ležal môj syn, aby ma pustili za ním. Trikrát mi prišla lekárka povedať, že nemôžu a aby som išla na svoju izbu a informovala sa o siedmej ráno,“ zadúša sa plačom mamička, ktorá bola ubytovaná v nemocnici.

Celú noc prostredníctvom sociálnej siete hľadala právnika, ktorý by jej pomohol dostať sa k synčekovi. „Môj Mirio zomiera. Ostávajú mu už iba hodiny. Nastal u neho rozvrat vnútorného prostredia a zlyhávajú mu obličky - dialýza vraj nie je v jeho stave možná,“ napísala zúfalá. „Podľa nich môj syn zomiera - a ja nemôžem byť pri ňom, držať ho za ruku a rozlúčiť sa?“ Jej milovaný Mirio nakoniec v sobotu okolo poludnia zomrel.

Ústav sa bráni

Národný ústav detských chorôb sa proti obvineniam bráni. Tvrdenia mamičky sú podľa jeho hovorkyne nepravdivé. „Práve naopak. Robili sme maximum pre dieťa aj matku. Lekári Detskej kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny a rovnako aj vedenie nemocnice boli v stálom kontakte s matkou, pomáhali jej a spoločne dlhodobo riešili situáciu, v ktorej sa rodina ocitla,“ uviedla pre Nový Čas hovorkyňa Dana Kamenická.

Problémy od začiatku

Mirio bol vytúženým bábätkom Komárňanky. Mala bezproblémové tehotenstvo. Chlapček sa len vypýtal na svet o čosi skôr. Narodil sa cisárskym rezom v 27. týždni v novozámockej pôrodnici. Bol drobnučký, vážil 1 180 g a meral 37 cm, no bolo to zdravé dieťatko.

„Žiaľ, zo stresu okolo jeho narodenia som nemala mliečko, a tak mu začali dávať umelé,“ hovorí Marcela s tým, že u nedonosených detí sa preferuje na celom svete podávanie darcovského materského mlieka. Znižuje to komplikácie spojené s trávením na minimum. Aj keď sa mamičke zdalo, že Mirio ho dostáva priveľa, synček priberal a tak lekárom dôverovala.

„Na 11. deň mi ráno volali z nemocnice, že syn je vo veľmi vážnom a kritickom stave. Ešte v ten deň bol prevezený sanitkou do Bratislavy. Od tohto momentu som sa cítila ako v nekonečnom zlom sne, z ktorého sa nedá prebudiť,“ opisuje svoje pocity.

Lekári ju informovali, že u Miria sa rozvinula nekrotická enterokolitída. „Absolvoval niekoľko operácií. Lekárka mi medzi zákrokmi povedala: ,Váš syn je ako časovaná bomba, jeho črievko je nalepené na pečeň‘.“

Volanie o pomoc

Nešťastná mamička začala obvolávať zahraničné kliniky. Dozvedela sa, že pri predčasniatkach sa mliečko podáva opatrne. Dávky sa dvíhajú po mililitroch a neustále sa sleduje, ako dieťa dávku toleruje. Vysvetlili jej aj to, že nekrotická enterokolitída sa rozvinie u novorodencov, ktorí boli kŕmení umelým mliekom. „Lekári synčekovi nedávali šancu. Veľakrát som si vypočula, že má črievka ako zmoknutý toaletný papier. Dávali mu 2-3 dni života. Nikdy vraj neopustí steny tejto nemocnice,“ krúti hlavou Marcela.

Miriov stav sa jednej noci zhoršil. Mal vysokú hladinu oxidu uhličitého v krvi, okamžite ho brali na áro. Odvtedy mal veľký opuch na hlavičke. „Polohovanie čiastočne uvoľnilo pľúca. No nemal dôslednú kontrolu a pravidelný odber krvi. Dostal sepsu a rozvrat vnútorného prostredia, čo spôsobilo opäť zhoršenie jeho stavu.“

Marcela bola so starostlivosťou o syna nespokojná. Lekárov vraj upozorňovala aj na zapálenú nožičku so zavedeným katétrom, ale márne. „Cítila som sa frustrovaná. Stratila som v nich dôveru. Z komunikácie s lekármi mi bolo zrejmé, že nevedia ako ďalej. Neviem, prečo sami nehľadajú riešenia, nevyužijú kontakty v zahraničí,“ zamýšľala sa Marcela v čase, keď ešte netušila, že o pár dní jej drobčekovi už nebude pomoci.

Rodič môže byť okamžite pri dieťati

Dana Kamenická, hovorkyňa NÚDCH

- DKAIM je špecifické pracovisko, kde rodič nemôže byť sústavne pri svojom dieťati. Aj počas poslednej noci prijali lekári tri deti s potrebou intenzívnej terapie. Preto sa snažíme rodičom zabezpečiť ubytovanie priamo v nemocnici, aby boli pri svojom dieťati čo najbližšie. Lekári sú tak s rodičmi v kontakte, informujú ich a môžu byť kedykoľvek, aj v noci, ak sa čokoľvek zmení, okamžite pri svojom dieťati. Tak to bolo aj v medializovanom prípade.

Nekrotizujúca enterokolitída

Ide o akútne ochorenie novorodencov, ktoré postihuje prevažne predčasne narodené bábätká po začatí mliečneho kŕmenia. Ide o ischemickú a zápalovú nekrózu čreva. Presná príčina tohto ochorenia je neznáma, podieľať sa na ňom môže však viacero faktorov. Známe sú faktory, ktoré zvyšujú riziko objavenia sa tohto ochorenia u novorodenca, a to najmä nezrelosť, čiže predčasné narodenie. Čím predčasnejší je novorodenec, tým väčšie je riziko pre rozvoj nekrotizujúcej enterokolitídy. S nezrelosťou súvisí aj nezrelosť gastrointestinálneho traktu, imunitného systému a podobne. Jedným z ďalších faktorov môže byť osídlenie čreva patogénnymi mikróbmi, enterálne kŕmenie, instabilita krvného obehu, vrodené srdcové chyby či fajčenie matky alebo niektoré lieky a ďalšie.

Ako je to s podávaním umelého mlieka inde?

Predčasne narodeným detičkám dávame materské mlieko

Katarína Jackuliaková, primárka oddelenia neonatológie FNsP Žilina

- Keďže kŕmenie materským mliekom znižuje riziko rozvoja nekrotizujúcej enterokolitídy, na našom oddelení neonatológie v žilinskej nemocnici uprednostňujeme kŕmenie predčasne narodených detí materským mliekom. Ak množstvo mamičkinho mlieka nestačí, keďže nie vždy sa hneď spustí laktácia, potom pomáha naša oddielenská banka ženského mlieka. Predčasne narodeným bábätkám tak podávame pasterizované ženské mlieko. Darkyne sú, samozrejme, vyšetrené a mliečko kontrolujeme.

Mlieko od matky je lepšie

Milan Urbáni, gynekológ

- Neviem sa vyjadriť ku konkrétnemu prípadu, mohla by tam byť alergická reakcia, stať sa môže všeličo. Bez znalosti detailov sa vyjadriť nedá. Umelé mlieko nebude stopercentnou náhradou, dieťatko dostáva od matky aj protilátky. Aj keď dnes už tie umelé mlieka spĺňajú všetky normy, aby to dieťatko dostalo, čo má. Ja osobne som za prirodzené dojčenie do 7. - 8. mesiaca.