Dôchodcovia, pozor! Aký vianočný príspevok dostanete?

December je tu a s ním aj výplata vianočného príspevku.

Sociálna poisťovňa tento rok vyplatí rekordne veľa peňazí aj rekordný počet dávok. Zákonom sa totiž zvýšili jednotlivé sumy aj hranica nároku na túto dávku. Koľko eur dostanete teraz?

Sociálna poisťovňa od dnešného dňa vypláca vianočný príspevok. Slováci s penziou alebo penziami do 658,50 eura ho dostanú v riadnom termíne výplaty dôchodku, a to buď na účet alebo v hotovosti. „O výplatu príspevku nemusia osobitne žiadať, Sociálna poisťovňa im ho vyplatí z vlastnej iniciatívy,“ pripomína jej hovorca Peter Višváder.

Oproti minulému roku došlo k viacerým zmenám. Na príspevok bude stačiť dôchodok do 65 percent priemernej mzdy (658,50 €) a najvyššia dávka dosiahne dvojnásobok minuloročného maxima – až 200 eur. Čo sa nezmenilo, je, že najvyšší príspevok patrí tomu, kto má dôchodok do výšky životného minima. Od júla to predstavuje 210,20 eura mesačne. V tomto roku by výdavky na vianočný príspevok mali dosiahnuť 154 miliónov eur a počet poberateľov by sa mal vyšplhať na 1 302 000.

Otvoriť galériu Zdroj: anc

Výška dávky

Ak dôchodok neprevyšuje životné minimum, príspevok bude 200 € ak je penzia vyššia, ale je do 2-násobku životného minima, príspevok sa vypočíta takto: 200 - 0,36 × (dôchodok - životné minimum) k ešte vyššej penzii bude patriť príspevok podľa vzorca: 174,52 - 0,36 × (dôchodok - životné minimum)

Životné minimum

- od 1. júla životné minimum jednej plnoletej osoby predstavuje 210,20 € mesačne

Hranica nároku

- nárok je obmedzený výškou dôchodku alebo dôchodkov do 65 % priemernej mzdy v predchádzajúcom roku

- priemerná mzda v roku 2018 dosiahla 1 013 €, takže príspevok bude patriť k penzii do 658,50 €

Ďalši podmienky

- starobný, predčasný, invalidný, sociálny alebo pozostalostný dôchodok zo Sociálnej poisťovne alebo dôchodok z výsluhového zabezpečenia

- výplata penzie v decembri aktuálneho kalendárneho roka

- bydlisko na Slovensku

Kedy a ako

- príspevok sa vypláca v decembrovom termíne výplaty dôchodku

- o nič nežiadate, Sociálna poisťovňa peniaze poukáže automaticky

- buď vám ich pošle poštou, alebo na účet, tak ako vám posiela penziu

Nepodlieha exekúcii

Máte na krku exekúciu? Na vianočný príspevok vám exekútor nesmie siahnuť. „Tento príspevok je definovaný ako štátna sociálna dávka. Na takúto dávku sa exekúcia nevzťahuje,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej komory exekútorov Stanislava Kolesárová.

Ak vám dôchodok chodí na účet v banke, môže sa stať, že exekútor vám účet zablokuje. V Sociálnej poisťovni musíte požiadať o doklad o poskytnutí vianočného príspevku a predložiť ho exekútorovi. „Ten následne umožní čerpanie tohto príspevku,“ dodáva Stanislava Kolesárová.