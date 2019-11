Udobrovanie dvoch rodín pri Košiciach skončilo katastrofou: Namiesto zmierenia krvavá bitka na svadobnej hostine!

Takto si veru svadobnú hostinu nepredstavovali! Najkrajší deň Štefana (20) a Márie (20) poznačila hromadná bitka. Jej presnú príčinu nepoznajú dodnes, no obávajú sa, že ide o pomstu za dávne rodinné nezhody.

Najväčšou tragédiou je, že zranenia utŕžili aj deti, ktoré majú po šokujúcej udalosti traumu. Celý prípad už rieši polícia. Oľga (50) pred dvomi rokmi vydala svoju dcéru Simonu (22) do Keceroviec (okr. Košice-okolie). Veľký deň podľa jej slov vtedy nevyšiel podľa predstáv a Oľga z dcérinej svadby po nezhodách odišla. Keď sa 16. novembra išiel ženiť syn Štefan (20), Oľga pozvala rozhádanú rodinu na ceremóniu aj zábavu, aby napravila pošramotené rodinné vzťahy. „Syn Štefan s jeho nastávajúcou Máriou (20) mali ceremóniu o 16. hodine, neskôr sme sa všetci presunuli do kultúrnej miestnosti na obecnom úrade v Beniakovciach. Ja som obsluhovala a hostina išla hladko, ľudia jedli, pili a zabávali sa,“ spomína Oľga.

Zlomový moment prišiel okolo 22.30, keď mal podľa svedkov svat z Keceroviec napadnúť bývalého manžela Oľgy, pána Zdena (49). Keď to uvidel mladomanžel, rozhodol sa Zdena zo schodov odtiahnuť a pomôcť mu vstať zo zeme. „Hneď ako som vyšiel na chodbu, dostal som boxerom úder do tváre, spadol som na zem a minútu som nedokázal nič vnímať,“ opisuje incidet Štefan.

Kuchár v bezvedomí

Potýčka sa zakrátko presunula z chodby aj do kuchyne, kde išiel Štefan brániť 15-ročnú sestru Nikolu. Údery schytal aj kuchár, ktorý ostal po útoku v bezvedomí. Zo šokujúceho incidentu si pamätá ešte nevlastného otca ležiaceho v kaluži krvi. „Ležal na zemi na schodoch pred obecným úradom v bezvedomí, no stále ho bili,“ spomína s hrôzou Štefan s tým, že podľa neho im na svadbe vyčíňali piati útočníci z rodiny vydatej sestry v Kecerovciach. Mladá rodinka okrem nevydarenej svadby musí teraz znášať aj výpadok v rodinnom rozpočte. Štefan pracuje ako murár, no po úraze prstov, ktorý utŕžil pri bitke, bude až do konca januára práceneschopný. „Podľa doktorov je možné, že ma bude čakať operácia palca, takže nástup do práce sa môže pretiahnuť,“ posťažoval sa Štefan. Zranenia si odniesli aj jeho mladší nevlastní súrodenci Nikola a Zdenko (12). Podľa matky Oľgy majú obe deti po udalosti silnú traumu a boja sa chodiť mimo domu.

Aké škody spôsobili

Štefan s manželkou smutne vyhlásili, že to teda rozhodne nebola svadba, akú si predstavovali. Keďže po incidente museli volať záchranku a políciu, oslava s 55 hosťami sa v okamihu zrušila. „Všetko jedlo zo svadby sme museli vyhodiť. Na mäse bola krv z bitky, polievka sa rozliala. Celkovo nám aj s rozbitými taniermi a vyhodeným jedlom vznikla škoda približne 2 800 eur,“ zhodnotil Štefan. Od svatovcov dostali od incidentu jedinú správu bez ospravedlnenia s tým, že preplatia škody, ktoré vznikli na obecnom úrade v Beniakovciach. Pre Nový Čas sa k incidentu vyjadril aj svat pani Oľgy, pán Klement, ktorý údajne napadol otca ženícha Zdena. „Neviem veľmi dobre, čo sa stalo, ale viem, že ten pán (Zdeno, pozn. red.) žiarlil. Neboli tam viacerí útočníci. Tí, čo ho išli brániť, omylom sa nejako buchli počas roztržky,“ uviedol.





Incident rieši polícia

„Príslušníci Policajného zboru udalosť na mieste preverili, v čase ich príchodu sa na mieste už podozrivé osoby nenachádzali. V súčasnej

dobe polícia vykonáva potrebné procesné úkony pred začatím trestného stíhania a vec preveruje ako podozrenie z trestného činu ublíženia na zdraví a trestného činu výtržníctva,“ informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Aké zranenia si odniesli

Oľga (50) - facky do tváre, bez vážnejších zranení

Zdeno (12) - pomliaždenie predného líca, možné trvalé následky

Nikola (15) - pomliaždeniny na tele, doba liečenia 7 dní

Mária (20) - pomliaždeniny hrudníka, pretrvávajúce bolesti

Štefan (20) - ťažký úraz ruky, doba liečenia viac ako 5 týždňov

Ďalší zranení:

- Zdeno (49) - pomliaždeniny hrudníka, čeluste aj nosa, doba liečenia zranení 30 dní

- brat Márie Jakub (16) - úder boxerom do nosa, doba liečenia približne 5 dní

- Kuchár Tomáš (22)- zranenia uší a brady