Slovenka Lenka vyhrala závratný jackpot: Vtipná reakcia rodiny! Poputujú milióny do Rakovej?

Už pár nocí nezažmúrili ani oko! Rodina z obce Raková (okr. Čadca) prežíva krásnu rozprávku.

Lenka Thomson (41), rodáčka z tejto dedinky, totiž vyhrala vo Veľkej Británii spolu s manželom neuveriteľných 122,5 milióna eur. Rodičia Gabika (67) a Jozef (70), ako aj brat Rastislav (42) do poslednej chvíle nechceli veriť, že ich Lenka sa stala zo dňa na deň milionárkou. Jej mama Gabika Novému Času opísala, ako na šokujúcu správu reagujú ľudia na Kysuciach.

Slovenka Lenka (za slobodna Hromádková) a jej anglický manžel Steve Thomson (42) žijú v Selsey v Západnom Sussexe. Spoločne vychovávajú tri deti a doposiaľ žili celkom obyčajný život. Ten sa im však po výhre 122,5 milióna eur obrátil hore nohami. To isté platí aj pre Lenkinu rodinu na Slovensku. Zo skromných ľudí sa stali z jedného dňa na druhý slávni Kysučania.

„Idem po dedine a ľudia mi gratulujú a tešia sa s nami,“ s úsmevom hovorí sympatická Lenkina mama Gabika (67). Tá sa šťastnú novinu, že jej dcéra je milionárka, dozvedala v záhrade. Oznámila jej to telefonicky Lenka. „Dcéra mi hovorí: ,Mami, sedíš? Keď nie, sadni si.‘ Následne povedala, že vyhrali peniaze. Najskôr si však Lenka myslela, že vyhrali 105-tisíc, ale neskôr zistila, že to nie sú tisíce, ale milióny,“ prezradila Gabika, ktorá tomu najskôr vôbec neverila.

Počkala, kým dožuje

Lenkina mama ešte ani sama poriadne nespracovala šťastnú správu a už ju išla oznámiť manželovi. „Vošla som do domu, kde práve jedol. Čakala som, až dožuje. Hovorím mu: ‚Už si dojedol? Tak prehltni a seď.‘ Povedala som mu, že naša dcéra vyhrala 122 miliónov eur. Neveril ani on,“ opisuje situáciu. Rodičia uverili až potom, keď stávková kancelária výhru potvrdila. „Je to neuveriteľné, no dcéra si to zaslúži. Celý život poctivo makala a toto je jej výhra za skromnosť a poctivosť,“ vraví pyšne.

Lenka študovala v Čadci hotelovú školu a už na strednej chodila do cudziny brigádovať. „Keď doštudovala, hneď odišla do zahraničia. Odvtedy sa nevrátila a tam si založila aj rodinu,“ opisuje dcérinu životnú púť mamina s tým, že v Anglicku ešte študovala manažment, aby sa zdokonalila v jazyku. „Následne sa stala v jednom tamojšom veľkom reťazci manažérkou. Dokonca bola vyhlásená za najlepšiu,“ vychválila ju hrdá mama.

Tiket podal muž v jej práci

„Ani tam to nie je ľahké. Spoznala sa tam s manželom, má tri deti a musia sa obaja obracať, aby všetko mali. Zaujímavé je, že on tiket podal presne tam, kde pracuje moja dcéra. Jedny dvere vedú do obchodu a hneď vedľa je stávková kancelária,“ spomína Gabika. Z dcérinej výhry nič nepotrebujú.

„Teším sa však na to, že dcérka bude chodiť častejšie domov. Chodili len raz za rok a to v lete. A keď sa vrátili do Anglicka, zase šetrili, aby mohli prísť o rok domov na Slovensko. Teraz to bude určite iné,“ teší sa. Radosť by im však urobila jedna vec: „Možno by bolo fajn, keby dcéra pomohla svojmu bratovi rozšíriť terajší autoservis.“

