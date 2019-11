Žena stihla absolvovať neuveriteľných 150 svadieb: V živote by vám nenapadlo, prečo to robí

Svadobný deň so sebou prináša množstvo stresu nielen pre mladomanželov, ale zároveň pre všetkých, ktorí chcú, aby veľký deň dopadol tak, ako má.

Väčšina z nás si povie, že zažiť to raz za život stačí. Potom sú tu však ľudia, ktorí si napätie spojené so sobášmi užívajú. Medzi nich patrí aj Kerstyn Walsh (29), ktorá je šéfkou tímu profesionálnych družičiek. Tie v Austrálii pomáhajú s organizovaním svadieb a slúžia ako „profesionálne najlepšie kamarátky“ neviest.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

„Mojimi prvými klientmi bol rusko-austrálsky pár, ktorý žil v Rusku, no brať sa chcel tu. Ich priatelia však nemohli priletieť, preto som musela so všetkými prípravami pomáhať ja,“ povedala Kerstyn o svojich začiatkoch pre Insider.

Netrvalo dlho a služby profesionálnej družičky bol čoraz väčší záujem. V súčasnosti Kerstyn a jej tím navštívia 40 svadieb ročne, kompletný servis od nich stojí 9 000 australskych dolarov (5 544 €), pričom jednu svadbu plánujú 9 až 12 mesiacov.

Celkovo sa prípravami podieľali na 150 svadbách. „S kolegyňami najradšej nakupujeme s nevestou šaty, či vyberáme jedlo. Celé je to však oveľa zložitejšie.“ Novinárom porozprávala o stovkách mailoch a telefonátov, ktoré pravidelne rieši. „Je veľa práce, ktorú nakoniec ani nie je vidieť.“ Dôležité je podľa nej je spoznať rodiny, ktoré sa na svadbe stanú jednou. „Je to o porozumení vzťahov v rodine a zároveň priateľmi, ktorí sa na obrade zúčastnia.“

Keď konečne príde ten veľký deň, v ktorom ide naozaj oveľa, všetko musí byť perfektné. Na to slúžia pravidelné stretnutia, kde sa s nevestami dolaďujú aj tie najmenšie detaily. „Profesionálna zábava, to je naše heslo, preto svoju prácu ani nepovažujem za prácu, za to som veľmi vďačná,“ uzavrela.