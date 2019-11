Štyri dni po smrti herečky Moniky Potokárovej († 27): Vážne opatrenia v divadle!

Zásadné rozhodnutia! Smrť mladej herečky Moniky Potokárovej († 27) veľmi ranila všetkých, ktorí ju milovali a nevedia pochopiť, prečo došlo k tejto hroznej udalosti.

Krehká brunetka, ktorá účinkovala až v dvanástich divadelných predstaveniach, v minulosti priznala, že depresívne postavy, ktoré stvárňuje, majú vplyv na jej psychické zdravie. Tieto smutné okolnosti spôsobili v Slovenskom národnom divadle, kde zosnulá herečka účinkovala, poriadny vietor. Vedenie kultúrnej inštitúcie sa rozhodlo podniknúť dôležité kroky.

Potokárová († 27) zomrela v pondelok za okolností, z ktorých naskakuje husia koža. Jej odchod si nevedia vysvetliť ani jej najbližší. Obrovský šok utrpel aj jej manžel Robo Roth, ktorý jej telo našiel vo svojom byte. Herečka už minulý rok priznala, že stvárňuje náročné postavy, ktoré jej dávajú zabrať. „Mám diapazón depresívnych úloh. Veľmi to ,prospieva‘ môjmu psychickému zdraviu. Tak je momentálne nastavený repertoár. Teraz skúšam Antigonu, pôjdem živá do hrobky, veľmi sa na to teším,“ vyjadrila sa Monika, keď bola hosťom v relácii Trochu inak. To, že herecká profesia je extrémne psychicky náročná, uznáva aj vedenie Slovenského národného divadla, ktoré nám odpovedalo až po opakovanom naliehaní.

Na otázku, či po tejto tragickej udalosti kompetentní neuvažujú zabezpečiť pre prípad potreby psychológa pre hercov, prišla jasná odpoveď. „Pokiaľ viem, mnohí kolegovia sa pravidelne starajú aj o svoje psychické nastavenie v kontakte s odborníkmi alebo dôveryhodnými alternatívnymi liečiteľmi. Pravdupovediac, doteraz som to považoval za každého súkromnú vec, ale nad vaším návrhom budem seriózne uvažovať a zistím, aký by bol ohlas v súbore,“ reagoval riaditeľ Činohry SND Peter Kováč.

Hľadajú náhradu

Keďže Monika účinkovala až v dvanástich predstaveniach bez alternácie, divadlo ich na december a január zrušilo. „Nemyslíme si, že je v pravom zmysle slova nahraditeľná, ale, samozrejme, napriek žiaľu musíme byť aj pragmatickí a hľadať riešenia v pomerne krátkom časovom horizonte. Časť predstavení jednoducho jej odchodom pôjde do derniéry, v niektorých samotná Monika už bola alternáciou a ďalšie ponúkneme viacerým mladým herečkám,“ dodal Kováč. Na facebooku divadla doteraz svieti oznam, že z dôvodu „administratívnych úkonov“ sú zrušené predstavenia, v ktorých figurovala zosnulá herečka.