Sestra Potokárovej († 27) prehovorila aj o jej manželstve s Rothom: Čo robila herečka deň pred samovraždou?!

Slová plné bolesti! Mladá herečka Monika Potokárová († 27) svojím náhlym a nepochopiteľným odchodom šokovala a zarmútila predovšetkým svojich najbližších.

Prázdno po nej ostalo nielen na divadelných doskách, ale aj v srdciach všetkých, ktorí ju milovali. Obrovskú bolesť teraz prežíva nielen jej manžel, herec Robo Roth (47), ale aj rodičia a súrodenci. Staršia sestra Erika (39) Novému Času porozprávala o Monikinom živote, vzťahu s manželom, aj o tom, čo sa dialo krátko pred tragédiou. Milovanej mladšej sestre zároveň venovala dojemný odkaz do neba...

Potokárová svojím odchodom vyvolala u svojich blízkych šok a smútok. „Bola to najlepšia sestra na svete. Mala o dvanásť rokov menej ako ja, takže som pre ňu bola niekedy aj ako mama. Teraz, keď sa dostávala do veku, že by sme mohli byť viac sestry a rozprávať sa ako dve ženy, stala sa táto nepochopiteľná vec. Nevieme si to nijako vysvetliť...“ krúti hlavou Monikina sestra. Nič totiž nenasvedčovalo tomu, že dôjde k tejto strašnej udalosti.

„Monika sa ešte v sobotu rozprávala s mamou, aby jej objednala žehličku. Hovorila s rodičmi aj deň pred tragédiou. Možno je za tým niečo iné, ale nevieme čo. Večer pred nešťastím sa chystala na nejakú párty, kto vie, čo sa mohlo stať...“ hovorí zlomeným hlasom Erika, ktorá Moniku videla naposledy pred mesiacom.

„Zjavila sa u mňa sčista-jasna, bez ohlásenia. To bol presne jej štýl. Vôbec nepôsobila dojmom, že by sa prišla rozlúčiť, alebo by mala čierne myšlienky. Mali sme ísť v lete na premiéru Vojny a mieru, ale napokon sme neodcestovali, preložili sme to na iný termín,“ uviedla nešťastná sestra.

Odkaz do neba

Erika si na Moniku spomína predovšetkým ako na veľký talent. „Nikto to v jej útlom veku ani netušil. Dokázala sa sama presadiť. Ešte pred vysokou školou študovala v Prahe pantomímu. Ale raz sa potkla a škaredo spadla, mala otras mozgu, takže si povedala, že to nie je nič pre ňu,“ dopĺňa Erika s tým, že Monika pantomímu nechala a išla študovať do Bratislavy. Vďaka divadlu našla nielen svoje naplnenie, ale aj lásku. Pred pol rokom sa mala s Robom Rothom tajne zosobášiť v belgickom Bruseli.

„Bola šťastná, že sa jej podarilo dostať do Slovenského národného divadla... S Robom som sa videla asi len dvakrát. Bol veľmi milý a moji rodičia vždy vravievali, že Moniku veľmi miluje. V našich očiach bolo medzi nimi všetko v poriadku,“ dodala Erika. Hrozné obdobie nepochybne prežíva aj samotný Robo Roth. Nehybné telo svojej milovanej ženy totiž našiel práve on vo svojom bratislavskom byte.

Monika nechala po sebe nielen veľa otázok bez odpovedí, ale aj veľa nevypovedaných slov, ktoré si už, žiaľ, nikdy nikto nevypočuje.uzavrela s plačom Erika. Celý prípad má v rukách polícia. „Vyšetrovanie stále pokračuje,“ povedal Novému Času bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.