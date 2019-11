Lenka spod Tatier vyhrala v Británii jackpot 122,5 miliónov eur: Pozrite si čísla, ktoré jej priniesli šťastie!

Neuveriteľné šťastie! Zo dňa na deň sú bohatší ako herec Daniel Radcliffe zo série Harry Potter!

Slovenka Lenka (41) a jej anglický manžel Steve Thomson (42), ktorí bývajú v Selsey v Západnom Sussexe, vyhrali 122,5 milióna eur. Je to deviaty najvyšší jackpot v histórii britskej verzie lotérie EuroMillions. Slovenka Lenka spoznala Brita Steva pred 17 rokmi, keď pracovala v kempe. Vzali sa o štyri roky neskôr a majú spolu tri deti – dvoch synov (15 a 10) dcéru (8). Lenka pracuje v trafike a jej muž je stavbár. Steve stávkuje už 25 rokov. Výhra prišla až teraz – a veru poriadna!

Steve bude makať do Vianoc

Rodina momentálne plánuje veľké zmeny. Bývajú v dome v radovej zástavbe za 140-tisíc eur. Ten chcú vymeniť za novú vilku, v ktorej budú mať všetky ich deti vlastné izby, nech sa im podľa vlastných slov „žije harmonickejšie“. Časť výhry chcú venovať miestnej komunite a Steve sľúbil, že všetky svoje dohodnuté práce dokončí do Vianoc, hoci je teraz milionár a nemusel by už pohnúť ani prstom. To však rodičia neplánujú a deti chcú naučiť, že sa musia živiť prácou a keď niečo chcú, musia si to zaslúžiť. Hoci, aj tie už majú svoje želania, čo by si z výhry chceli kúpiť. Jeden zo synov (10) chce auto Tesla a dcéra (8) ružový iPhone. Najstaršiemu synovi (15) bude úplne stačiť, keď bude mať vlastnú izbu.

Bohatší ako herecké hviezdy

Pár je teraz bohatší ako spevák Harry Styles alebo herci Daniel Radcliffe či Emma Watson z Harryho Pottera. Steve si výhru uvedomil až tri dni po žrebovaní, keď čakal na odvoz do práce. Skontroloval tiket a skoro dostal infarkt! „Nie som si istý, či som sa vôbec pozrel na prvé dva stĺpce. Ten tretí jednoducho vyskočil a ja som okamžite videl, že všetky čísla sa zhodujú. Celý som sa roztriasol. Vedel som, že to bude veľká výhra, ale nevedel som, čo mám robiť,“ opisuje výherca okamihy nesmierneho šťastia.

„Vyšiel som zo svojej dodávky a potom som zas vošiel dnu. Myslel som, že zabúcham na dvere susedovi. Vrátil som sa do dodávky. Myslím, že som bol na pokraji infarktu,“ dodal Steve. Jeho rodičia si spočiatku mysleli, že si vymýšľa. „Uveríme, keď to uvidíme,“ povedali mu stručne. „Teraz tomu veria,“ poznamenal s úsmevom Steve, keď si bol včera aj s Lenkou prevziať šek na 105 miliónov libier, čo je v prepočte 122,5 milióna eur.

Dovolenky na Slovensku

Lenka sa najprv pomýlila a myslela si, že vyhrali 105-tisíc. Manžela hneď poprosila, či by z toho časť mohli použiť na zimnú dovolenku. Až potom si uvedomila, že sú milionári! Návštevy príbuzných doma sa teraz stanú omnoho dostupnejšie. „Naša každoročná dovolenka bola za mojou rodinou na Slovensko. Každý rok sme hneď po návrate začali šetriť na to, aby sme mohli ísť aj budúci rok,“ prezradila Lenka. „Nielen že môžem vidieť rodinu častejšie, môžeme sa tešiť aj na iné dovolenky, niekde v teple na pláži,“ dodala šťastná žena.

Najdôležitejšie bude teraz vybrať si nový dom. O nové bývanie sa chcú postarať aj ďalším príbuzným. A Steve rozhodne neplánuje prestať pracovať. „Nie som ten typ človeka, ktorý by len tak sedel. Môj parťák vie, že keď bude potrebovať pomocnú ruku, som tu. Len si po Vianociach už nebudem brať toľko roboty,“ dodal s dôvetkom, že v posledných dňoch má problém jesť a spať. „Narátal som veľa ovečiek,“ podotkol so smiechom.

Šťastné čísla

● jackpot padol 19. novembra na 25. výročie prvého žrebovania EuroMillions

● vyžrebované čísla boli: 8, 10, 15, 30, 42

●dodatkové čísla: 4, 6