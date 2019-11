Agresor z košickej MHD bol už 4-krát potrestaný za výtržníctvo: Recidivistu s ružou pustili na slobodu

Rozhodne nejde o žiadne neviniatko! Agresor s ružou Jozef (34), ktorý napadol 16-ročného Matúša v autobuse košickej mestskej hromadnej dopravy, bude až do pojednávania na slobode.

Nad rozhodnutím košického súdu krúti hlavou aj odborník, keďže Jozef bol v minulosti už 4-krát trestaný za ten istý prečin výtržníctva, keď osoby podľa našich informácií fyzicky napadol päsťami, fľašou i tenisovou raketou! V pondelok 11. novembra po 21. hodine došlo v autobuse košickej MHD neďaleko Technickej univerzity k útoku Jozefa (34) na maloletého Matúša (16).

Záznam z incidentu zverejnila i polícia na svojom facebooku za účelom rozpoznania páchateľa. Zachytáva, ako agresor najprv ponúkol tínedžerovi červenú ružu, no následne mu venoval tri údery do oblasti ľavého oka, čím chlapcovi spôsobil opuch nad obočím. Počas uplynulého víkendu ho aj muži zákona skutočne za pomoci ľudí identifikovali.

Zákaz chodiť do krčmy

Hovorca Krajskej prokuratúry Košice Milan Filičko informoval, že Okresný súd Košice I v pondelok rozhodoval o návrhu prokuratúry na vzatie Jozefa (34) do väzby. Navrhovali väzbu pre obavy z jeho pokračovania v trestnej činnosti. „Okresný súd uznal dôvody väzby, ako sme ich uviedli v návrhu, väzbu však súd nahradil dohľadom probačného a mediačného úradníka a zároveň mu uložil obmedzenia, a to zákaz navštevovať pohostinské zariadenia a tiež zákaz požívať alkoholické nápoje,” uviedol Filičko. Útočník teda bude čakať na súdne pojednávanie na slobode.

Hovorca prokuratúry potvrdil, že obvinený už bol v minulosti 4-krát odsúdený za trestný čin výtržníctva. „Ide však o staršie odsúdenia, ktoré sú zahladené. Naposledy mu uplynula skúšobná doba za podmienečné odsúdenie v roku 2012. Sudca zohľadnil aj to, že obvinený sa sám prihlásil na polícii,” doplnil Filičko. Košický recidivista je už po piaty raz obvinený z výtržníctva. Za fyzický útok na maloletého chlapca v MHD mu v prípade dokázania viny hrozí pobyt za mrežami na šesť mesiacov až tri roky.

Je to riziko

Albín Geršič, bývalý policajt a bezpečnostný analytik

V trestnom práve stále platí zásada voľného hodnotenia dôkazov. Pokiaľ ide o toto rozhodnutie stíhania obvineného na slobode, rolu určite zohrala spolupráca obvineného. Pokiaľ však ide o recidivistov, títo ľudia by nemali byť ponechávaní na slobode a určite už nie, ak páchateľ napadne chránenú osobu. Je to zvláštne rozhodnutie, vyšetrovanie osôb na slobode s agresívnymi sklonmi, ktoré fyzicky napádajú ľudí, je podľa mňa nesprávne. Je to riziko, pretože nikto nevie, kedy môže opäť dôjsť ku skratovému konaniu.