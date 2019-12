Na telíčku dievčatka sa začali tvoriť modriny: Zdrvujúci ortieľ! Toto by žiadna matka nemala počuť

Ťažká choroba si nevyberá. Niekedy sa stane, že si hrozivú diagnózu musia vypočuť aj malé detičky, respektíve ich rodičia.

To je prípad aj Emileah Murphy (3), ktorej sa po tele začali objavovať modriny. Jej matka Holly si najprv myslela, že sa jej to stalo počas hry so starším bratom. Keď sa však podliatiny začali objavovať aj na naozaj neobvyklých miestach, rozhodla sa s ňou navštíviť lekára. Po sérii vyšetrení si vypočula verdikt, ktorý by nemala počuť žiadna matka. Leukémia. “Bola som v šoku, nemohla som sa cez to preniesť," hovorí matka. Ako píše portál Mirror, pred dievčatkom sa zrazu objavila cesta, na ktorej konci je neistý výsledok.

Dievčatko musí podstupovať náročnú a veľmi silnú chemoterapiu. „Neuveriteľne dobre prechádza cez liečbu a zvláda ju skvelo,“ povedala Holly o boji svojej malej dcérky. Dodala, že detský organizmus zvláda chemoterapiu lepšie. „Dokonca jej zostáva aj čas na bežný detský život,“ dodala s tým, že pred Emileah sú ešte dva roky liečby. „Ak to nezaberie, pristúpia k transplantácii kmeňových buniek, a ak ani to nie, bude jej transplantovaná kostná dreň. To je posledná možnosť.

„Väčšinou je bežné trojročné dieťa. Som na ňu veľmi hrdá,“ zdôverila sa. „Snažíme sa, aby mala aj s bratom čo najlepšie podmienky ma život,“ dodala. Spolu so zvyškom rodiny založila zbierku, ktorá má pomôcť pokryť náklady spojené s veľmi náročnou liečbou.