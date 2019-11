Liverpool pokračuje vo víťaznej vlne, v modrom derby triumfovali Citizens

Portugalský tréner Jose Mourinho absolvoval úspešnú premiéru na lavičke Tottenhamu Hotspur.

Jeho zverenci zdolali v sobotňajšom londýnskom derby domáci West Ham United 3:2 a ukončili tak päťzápasovú sériu v Premier League bez triumfu.

Štvrtú výhru v rade dosiahol prvý Liverpool, ktorý vydoloval tri body v ťažkom zápase na pôde Crystal Palace (2:1). Víťazný gól strelil päť minút pred koncom Roberto Firmino. Vo výborných výkonoch pokračuje druhý Leicester City. Po sobotňajšom triumfe na pôde Brightonu 2:0 má na konte už päť víťazstiev v sérii. Opäť sa presadil jeho kanonier Jamie Vardy, ktorý v 82. minúte z penalty spečatil skóre, dal už dvanásty gól v ligovej sezóne a je na čele poradia strelcov.

Úlohu favorita opäť nezvládol Arsenal, ktorý zachraňoval aspoň bod v domácom súboji so Southamptonom (2:2) až v nadstavenom čase. V 90.+6 minúte ho spasil francúzsky kanonier Alexandre Lacazette, ktorý strelil oba góly "kanonierov". Tí však stále klesajú v tabuľke, keďže nevyhrali už v piatich dueloch v sérii. Priebežne sú na siedmej priečke, no do konca 13. kola ich môžu predbehnúť ešte ďalšie tímy. Nedarí sa ani Evertonu, ktorý prehral doma s posledným Norwichom 0:2. Hostia sa tak dostali z dna na 18. miesto.

Vo večernom šlágri zvíťazil domáci Manchester City nad Chelsea 2:1, keď ešte v prvom dejstve zmazal jednogólové manko. V úvode mali veľké šance domáci Kevin De Bruyne a Willian z Chelsea. Obaja to skúsili z takmer rovnakej pozície v šestnástke krížnou strelou a obaja len tesne minuli. Hostí poslal do vedenia v 21. minúte N'Golo Kante, ktorého parádne vysunul Matteo Kovačič a francúzsky stredopoliar ustál súboj s obrancom a prestrelil Edersona. Náskok im však vydržal len osem minút, keď s prispením teču vyrovnal De Bruyne a v 37. minúte zariadil obrat po peknej samostatnej akcii Mahrez. V 43. min mohlo byť už 3:1, keď Kepa Arrizabalaga prihral priamo na nohu Sergiovi Agüerovi, ale ten napálil loptu len do brvna. Po zmene strán šancí ubudlo. V 65. minúte predviedol Kepa parádny zákrok, keď zlikvidoval strelu zblízka od Ilkaya Gündogana. V závere sa dostali do šancí aj hostia, najmä priamy kop Masona Mounta volal po góle. V nadstavenom čase ešte dostal loptu do siete Raheem Sterling, ale gól neplatil pre veľmi tesný ofsajd. Tretí Manchester City sa tak dotiahol na Leicester, na ktorý stráca jeden bod, štvrtá Chelsea tri.

Premier League - 13. kolo:

West Ham United - Tottenham Hotspur 2:3 (0:2)

Góly: 73. Antonio, 90.+6 Ogbonna - 36. Son, 43. Lucas, 49. Kane

Arsenal - Southampton 2:2 (1:1)

Góly: 18. a 90.+6 Lacazette - 8. Ings, 71. Ward-Prowse

AFC Bournemouth - Wolverhampton Wanderers 1:2 (0:2)

Góly: 59. S. Cook - 21. Moutinho, 31. Jimenez, ČK: 37. Francis (AFC)

Brighton & Hove Albion - Leicester City 0:2 (0:0)

Góly: 64. Perez, 82. Vardy (z 11m)

Crystal Palace - Liverpool 1:2 (0:0)

Góly: 82. Zaha - 49. Mane, 85. Firmino

Everton - Norwich City 0:2 (0:0)

Góly: 54. Cantwell, 90.+2 Srbeny

Watford - Burnley 0:3 (0:0)

Góly: 53. Wood, 82. Barnes (z 11m), 88. Tarkowski

Manchester City - Chelsea 2:1 (2:1)

Góly: 29. De Bruyne, 37. Mahrez - 21. Kante